Filtran el audio de Ricardo Diotto amenazando violentamente a María Fernanda Callejón: "Tenemos muchos secretos"

La actriz recibió un amenazante audio por parte de su expareja tras su denuncia por violencia. María Fernanda Callejón habló una vez más de la situación que atraviesa.

Se filtró un audio de Ricardo Diotto con contenido amenazante a María Fernanda Callejón después de la denuncia por violencia de género de la actriz. El padre de la hija de la panelista de TV se mostró enojado con ella por haber contado en televisión las vivencias que tuvo en su relación, producto de la supuesta toxicidad de Diotto.

"Estaba viendo si te mandaba este audio o no porque lo que hiciste de salir a decir todas esas cosas que dijiste de mí es una barbaridad. A todas las cosas que hicimos las consulté con vos, me desviví por vos en 12 años, no te pedí ni que trabajaras, te pedí que estés tranquila en casa, te di una vida de millonaria", comienza el audio que Diotto, cuya hija protagonizó un momento televisivo viral, le envió a Callejón después de la denuncia pública de la actriz, en la que se refirió a los comportamientos tóxicos de su ex.

Callejón, quien recientemente se cruzó con Yanina Latorre, también presentó una denuncia en la Justicia, en la que citó a testigos y aseguró haber grabado a su ex en situaciones de violencia. Por su parte, Diotto hizo una contradenuncia en la que contó que Fernanda le habría dicho que si no le dejaba la casa y la camioneta, lo denunciaría por violencia de género. "Hoy andás en una camioneta que es mía, vivía en una casa que es mía. Entonces, no sé cómo te da la cara para decir las cosas que dijiste. me desviví por vos y por nuestra familia durante 12 años. Dejé de lado, no mi carrera, mi sueño de ser músico y de ser un cantante para trabajar de sol a sol para que vos no hagas nada y estés tranquila cuidando a la nena y la casa", continúa el audio de Diotto.

"Venís a decir que yo te traté como un mueble, sos una sinvergüenza. Te voy a decir una cosa: si quedaba un poquito de resquemor o algo que hiciera que yo no quisiera vender la casa por Giovanna, no por vos, después de esto olvidate. Voy con los tapones de punta, a vender la casa, la camioneta y a que me devuelvas todo lo que a mí me corresponde porque vos sos una sinvergüenza", agregó el ex de Callejón en su descargo.

La amenaza de Ricardo Diotto a Fernanda Callejón

Hacia el final del audio, el padre de la hija de Callejón soltó una frase a modo de advertencia a la actriz y panelista. "Si querés pasale este audio a los canales, porque vos no tenés vergüenza. Te pido una última cosa porque vos y yo sabemos muy bien que tenemos muchos secretos. Sabés muy bien de lo que te estoy hablando. Tomalo como una amenaza, tomalo como una amenaza", señaló. Y cerró: "Vos volvés a hablar de mí en los medios y me voy a encargar de que todo el mundo se entere de quién sos realmente. A mí no me rompás más los huevos".

La audio de Callejón a Socios del Espectáculo

En el ciclo conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich se refirieron al tema de Callejón y su ex y dieron información exclusiva al respecto. Como producto de un comentario de Pallares en apoyo a Callejón, la actriz le envió un sentido audio en el que le cuenta cómo vive este momento y, a pesar de que ella le pidió que no lo pusiera al aire, el documento fue publicado en vivo. "Adrián, los estoy viendo. Gracias por decir lo que dijiste como hombre, porque es horrible que te vivan diciendo que sos un peón. Una familia se construye, no se echa en cara cada cosa que hacés. Me da tantea vergüenza que esto haya llegado a los medios, vos sabés como soy. Por favor no pases este audio, es para agradecerte", soltó Fernanda.