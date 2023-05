Figura de Telefe sorprendió y se mostró cerca de Adrián Suar: "Te queremos"

El productor de TV recibió una inesperada visita en una de sus obras de teatro. Se produjo un inesperado acercamiento entre Adrián Suar y una primera figura de Telefe.

Adrián Suar se mostró sorprendido en sus redes sociales tras recibir una visita de una primera figura de Telefe en uno de sus trabajos. El actor y productor de TV le agradeció a la celebridad el cumplido y demostró que, más allá de las competencias puede haber, hay buena onda entre colegas.

"Gracias por venir a Votemos. Te queremos", escribió el gerente de programación de El Trece en el pie de foto de un video que publicó en su cuneta de Instagram, en el que se ve a Susana Giménez en una de las butacas del teatro Metropolitan, como espectadora de la obra producida por él. En el metraje también se puede apreciar que la diva de Telefe había acudido a la función junto con Teté Coustarot y más amigas al plan cultural.

Votemos es la obra de teatro cuyo elenco está formado por Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Virinia Lago, Gustavo Garzón, Muriel Santa Ana, Carlos Portaluppi, Tomás Kirzner y Alan Daicz. "Qué buena es. Qué genios los actores, qué barbaro. Me pareció brutal todo", soltó Giménez, en alusión a la pieza teatral que tiene funciones de miércoles a domingos.

No es la primera vez en este último tiempo que Susana acude al teatro: Hace algunas semanas fue noticia por haber ido como público a la obra protagonizada por Nicolás Vazquez, Tootsie. "Realmente hacés un trabajo increíble. Todos están divinos. Esto es un éxito", soltó la diva en esa ocasión. "Hoy vino la número 1 y todo fue una fiesta. ¡Gracias Susana por tanto amor! ¡Te quiero y admiro!", escribió por su parte Vázquez en el epígrafe de un posteo alusivo a ese momento.

Adrián Suar, sobre el enojo de los actores por el cambio de horario de ATAV 2

"No es que los actores se suben a criticar, a veces algunos no saben muy bien cómo es la situación. ATAV sigue estando en la pantalla de El Trece, va a seguir estando. Encontró un piso y la expectativa mía era otra", reaccionó el productor, a modo de meaculpa. Y sumó: "Yo esperaba hacer otro número de rating para hablarlo fríamente. Cuando no lo encontrás, el primero que sufre es el canal, yo como productor asumo la responsabilidad total, el error fue mío. Cuando las cosas no funcionan, yo me hago cargo, siempre me hago cargo. Hay algo que yo no vi, pensé que iba a ser de otra manera".