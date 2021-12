Figura de Telefe cruzó a Antonio Laje tras su descargo en América TV: "Poco humano"

Una estrella de Telefe salió al cruce de Antonio Laje luego de que llorara en América para pedir disculpas por el maltrato a compañeros. "Cero conmovedor", lo liquidó.

Parece que las disculpas públicas mientras lloraba en vivo en Buenos días América (América TV) no le alcanzaron a Antonio Laje para ser creíble para una parte de la televisión argentina. De hecho, una figura de Telefe lo cruzó en sus redes sociales pocos instantes después del descargo que hizo el conductor.

A través de Twitter, diversos usuarios liquidaron a Laje, aunque otros también lo apoyaron de manera contundente. Sin embargo, hubo un comentario que sin dudas captó la atención de las redes sociales. Diego Poggi, que forma parte de Telefe y que hace un tiempo trabajaba en El Trece, lo fulminó con un impactante comentario.

Antonio Laje fue cruzado por una figura de Telefe tras sus disculpas en América TV

En esta oportunidad, fue Diego Poggi el que destrozó a Antonio Laje. Todo comenzó con un tuit de Claudio Savoia, comunicador del Grupo Clarín, que respaldó al protagonista y escribió un mensaje contundente: "Muy fuertes y conmovedoras, humanas, las palabras de @lajeantonio disculpándose si lastimó a alguien, abriendo el corazón, explicando las cosas. Busquen el video y véanlo".

No obstante, el reportero de Telefe y de La Nación no coincidió para nada con su visión, por lo que comentó el posteo de Savoia y fue lapidario: "Muy fuerte, poco humano y cero conmovedor es el maltrato a sus ex compañeros. Elijo creerles a las víctimas".

Laje pidió perdón por el maltrato en América TV, pero no dijo nada sobre las denuncias de acoso

El periodista omitió brindar explicaciones acerca de la acusación por acoso sexual recibida por parte de Maite Pistiner, excompañera de América TV. De cualquier forma, sí se refirió al tema del maltrato luego de los audios que se filtraron y explicó: "No tengo problema en pedir disculpas si alguien se sintió maltratado. Yo no exijo, me preocupa que las cosas salgan bien porque después se forman los mejores profesionales y los vienen a buscar de otros canales. Buenos Días América es una escuela increíble, pero no todos tienen por qué soportar la tensión de las cuatro horas".

En tanto, el conductor admitió que suele tener algunas actitudes que pueden molestarle a otros, aunque afirmó que nunca maltrató a colegas: "Nosotros probamos formatos, temas de espectáculos, pero no nos funciona a nosotros y eso no quiere decir que sean malos profesionales. Este es el trabajo, esta es la televisión, es exigencia, sí soy exigente. ¿Tengo mal humor? Sí, a veces tengo mal humor, pero de ninguna manera es maltratar".

Antonio Laje lloró en América TV pero otros como Diego Poggi lo cruzaron.

"Hay dos personas que hablaron de maltrato... Yo termino el programa y todo está bien, pero quizás para alguna persona no está bien. No pasa por lo que yo creo que es maltrato, pasa por lo que la otra persona siente. Si la otra persona siente que fue maltrato, le pediría disculpas y se lo diría cara a cara porque me manejo de esa forma", añadió a pura conmoción.

Además, Antonio Laje denunció una operación mediática y hasta se victimizó: "Lo único que tengo de tranquilidad es que tengo unos valores enormes. Fue tan brutal y operado en el ataque, basado en gente que sí se sintió mal. Pido perdón, de corazón. Para mí esto no pasa. No es que si pasa en el trabajo, queda en el trabajo. Pido perdón de corazón. Tengo claro que están intentando bajarme, destruir a mi familia".

"Yo estoy acá, toda mi vida di la cara. Yo vivo a la luz, no vivo a las sombras, no me escondo en las redes. Yo estoy acá todos los días en un canal de televisión que siempre me abrió las puertas y que jamás permitiría que yo maltrate a alguien si considerara que yo maltrato a alguien", profundizó el implicado en esta situación. Finalmente, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Laje rompió en llanto al aire y aseveró: "Yo voy a estar acá, dando la cara y pidiendo disculpas de lo que haga falta".