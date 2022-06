Figura de El Trece denunció por abuso a Martín Salwe: "Me tocó"

Una figura que pasó por El Trece denunció que sufrió abuso sexual por parte de Martín Salwe. El duro descargo que hizo contra el participante de El Hotel de los Famosos.

Martín Salwe se encuentra en una situación sumamente complicada y cada vez más pantanosa. Luego del fuerte repudio por parte de varios de los participantes de El Hotel de los Famosos y de los propios televidentes, el locutor fue acusado de haber abusado sexualmente a una figura que pasó por El Trece.

Se trata de Fran Mariano, ex participante de Cuestión de Peso, canal que generó mucha repercusión en la pantalla del canal perteneciente al Grupo Clarín. A través de su cuenta de Instagram, el joven publicó una historia junto a Salwe en el estudio de ShowMatch, programa que condujo Marcelo Tinelli.

"Este pibe me tocó la cola dos veces sin mi consentimiento", sostuvo Fran. En tanto, dejó en claro que el accionar del locutor lo marcó para siempre, al punto de que debió dialogar sobre dicho asunto con un ser querido: "Pésimo. Lo tuve que hablar con mi amiga por lo mal que me sentí".

Por otra parte, el ex Cuestión de Peso señaló que apoyará la denuncia que Leo García le hizo a Martín Salwe. "Para mí, ese tipo tiene que estar denunciado en el INADI y en la Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Es fuerte porque está en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer", había manifestado el músico al respecto.

Fran Mariano, ex participante de Cuestión de Peso, denunció por abuso a Martín Salwe.

Fran Mariano, el ex Cuestión de Peso que se hizo más de 30 cirugías

Fran Mariano se sometió a más de 30 cirugías para poder parecerse a Ricky Martin. En una entrevista con Mañanísima, que tuvo lugar a fines de mayo de 2022, el ex participante de Cuestión de Peso contó que sufrió varias consecuencias físicas por haberse operado con Lotocki: "Tengo una parálisis. Me rompió un nervio cuando fui a operarme la nariz y el mentón. Pero no lo denuncié porque fue canje. No puedo reírme bien ni se me ven los dientes".

Martín Salwe denunció a un participante de El Hotel de los Famosos

Martín Salwe denunció a Leo García y lo llevó a la Justicia. El cantante lo había acusado de ser "un violín en potencia" en diálogo con LAM hace algunos meses. "Es fuerte porque esta en la televisión un degenerado. La gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer. Todo el tiempo era una burla hacia mi sexualidad. Me molestó muchísimo", indicó.

Además, García añadió que "tiene que estar denunciado a INADI y a Fundación Igualdad". Por tal motivo, Salwe lo denunció e inició acciones legales una vez consumadas las grabaciones del reality show, donde el locutor de ShowMatch es uno de los participantes más controversiales.

La representación legal estará a cargo de su abogado Alejandro Cipolla y hay una demanda penal por calumnias e injurias; y una demanda civil por daños y perjuicios. De momento, solo se sabe la acción legal por parte de Salwe y en los próximos días darán a conocer cómo se encuentra la causa.