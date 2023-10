Figura de América TV se plantó y le dijo "NO" a El Trece: "Lamentablemente"

En las últimas horas trascendió que una figura de América TV fue tentada a pasarse a El Trece y su respuesta sorprendió a las autoridades del canal.

América TV atraviesa uno de sus mejores momentos respecto de su programación y audiencia después de la llegada de Marcelo Tinelli a la gerencia artística del canal y una reciente decisión de una de sus figuras refleja esa realidad. Un conocido panelista de TV que hace años trabaja en radio y programas de aire y cable ha recibido una propuesta de El Trece para ser parte de su programación pero su respuesta fue tajante: se quedará en el canla del cubo multicolor.

Hace pocos días se conoció que Mañanísima, el programa que Carmen Barbieri conduce en Ciudad Magazine, pasará a las mañanas de El Trece. Los panelistas de dicho ciclo son Estefanía Berardi y Sebastián "Pampito" Perelló. Si bien la primera seguirá siendo parte de la apuesta de Barbieri, el segundo le dijo que no a El Trece y continuará como miembro de América TV.

"Hoy sí puedo contarlo. No es que lo estaba ocultando sólo que tuve ayer la primera reunión. Estaba todo armado. Me dieron la mala noticia de que vos (por Pampito) no vas a seguir, que no podés", comentó Barbieri en su programa, contenta por pasar a la TV de aire nuevamente con un programa propio. Asimismo, Perelló aclaró: "Lamentablemente, yo tengo contrato con América que sí es combinable con los contratos de Artear de Magazine. Pero El Trece con América no son compatibles. Es una lástima, pero la propuesta llega en un momento en que yo ahora no puedo".

"Realmente, te lo merecés Carmen. Por buena gente. Viste que en la tele se dice mucho 'sos generosa', Carmen es generosa de verdad. Es buena gente de verdad", cerró su descargo Pampito, emocionado por el éxito de Barbieri como conductora de televisión, después de décadas de no desempeñarse en ese rol.

La palabra de Carmen Barbieri sobre su pelea con Yanina Latorre

La conductora de TV y la panelista tuvieron un fuerte cruce televisivo debido a un enojo de Barbieri al recordar que Latorre habló de la intimidad de su exesposo e hijo en televisión. Después de un fuerte ida y vuelta, Carmen habló al respecto en Socios del Espectáculo y dijo: "Nunca fui amiga. Además, como nunca la quise, ¿cómo la voy a odiar? Para odiar a alguien, que el odio es un sentimiento muy fuerte, tenés que haber querido a alguien. Nunca la quise".

"Yo nunca dije que conversaba. Pongan por favor el tape. Yo dije que la quiero y la voy a seguir queriendo. Porque además, quiero a su familia. Yo soy amiga del abuelo de Sofía. Nunca voy a dejar de agradecer lo que hizo con mi hijo, cómo lo quiso, cómo lo acompañó", continuó Barbieri después de que Yanina Latorre asegurara que no habló con Sofía Aldrey (exnuera de Carmen).