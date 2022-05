Figura de América TV anunció que está embarazada: "Te esperamos"

La panelista de un famoso programa de espectáculos se mostró emocionada por la noticia.

América TV anunció que una figura importante de su canal está embarazada por segunda vez. La noticia fue informada en el programa A la Tarde conducido por Karina Mazzocco.

Se trata de Débora D'Amato, quien además de salir al aire en el programa donde es panelista, se expresó muy emocionada a través de una foto publicada en Instagram. "¡Te esperamos con toda la esperanza del universo, amor mío!", escribió.

“Estoy de casi doce semanas. Tengo a la mejor conductora y compañeros del mundo, algunos lo sabían y me cuidaron”, dijo en contacto telefónico Karina Mazzocco y todo su panel. En este sentido contó algunos detalles previos que tuvo que afrontar, ya que debió pedir ayuda médica.



"Estuve con tratamiento. Tomé tanta medicación, que me sentí un poco mal. Ahora, ya estoy mejor”, indicó. La panelista, que es mamá de su hija Lola de 3 años, reveló su entusiasmo por volver al programa.

"Estoy pasando el segundo momento más feliz de mi vida. La semana que viene me tienen ahí", culminó Débora. Al parecer, se había generado una incógnita en torno a su ausencia, dado que en el tuit publicado por América TV escribieron: "¿Se devela el enigmático de hoy a la tarde? Débora D'Amato será mamá por segunda vez".

La sorpresiva renuncia de Ana Rosenfeld a LAM

La abogada Ana Rosenfeld tuvo una tensa relación con sus compañeras de LAM desde que puso un pie en el set, especialmente con Yanina Latorre, con quien tuvo varios cruces en vivo. Harta de esta situación, tomó una decisión definitiva: renunció al programa.

La salida de Rosenfeld se palpitaba desde sus primeras peleas con Latorre. Incluso, se dice que las abogadas de Ana le aconsejaban que abandonara el programa ya que no merecía semejante maltrato laboral. Después de meses de incertidumbre, la abogada anunció su retirada oficial y explicó los motivos de su decisión.

Señaló que la razón principal de su renuncia es su trabajo de abogada. “Todas las semanas tengo que estar en distintas provincias, no solamente porque tengo conferencias y cursos, sino que también tengo divorcios que atender. Entonces, me parecía mal que tuvieran que tuvieran que poner una reemplazante todo el tiempo, me parece desprolijo”, sentenció.