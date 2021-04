La discrepancia en el momento entre los artistas.

Durante la noche del sábado en la televisión argentina, Podemos Hablar (PH) volvió a dar la nota con un cruce en vivo entre Federico Bal y Cecilia Dopazo. Es que la actriz no coincidió con la postura de su colega con relación al derecho a la intimidad de los famosos en la prensa y se lo dijo en la cara: "A mí me gusta exponer lo que quiero, dentro de las reglas del juego".

En el programa de Telefe que conduce Andy Kusnetzoff, en esta oportunidad la sección para que los invitados participaran fue "los que sufrieron la persecución periodística", por lo que la actriz opinó que “lo que yo pasé fue ver a muchas personas detrás de los arbustos con las cámaras, los paparazzis, las fotos robadas. Es como un asalto, no es lindo porque estás de vacaciones descansando...Es horrible”.

Con respecto a su experiencia personal, "Fede" Bal repasó la época en la que los medios lo molestaban permanentemente por la mala relación entre su madre Carmen Barbieri y su ya fallecido padre Santiago: “Fue difícil tener un móvil en la puerta de mi casa. ¿Qué va a decir un chico de dos personas que se están separando? Yo no era famoso, no trabajaba en la tele”, detalló, a la vez que agradeció a Luis Ventura (presente en el piso también) por "los códigos que tuvo con él y con su familia”.

“Por ellos se generan figuras y artistas, hay una cosa de agradecimiento porque, cuando criticás y decís ‘¡ay, me persigue la prensa!’, después hay muchos que la piden a gritos...”. Sin embargo, allí se escuchó inmediatamente la voz de Dopazo, que expresó: “¡Disiento, disiento con lo que dice ´Fede´!”.

“Creo que las cosas tienen que ser consensuadas”, pidió la artista de Papeles en el viento. “Yo no dije eso”, reaccionó Bal, sorprendido, y así desató lo más picante de la noche. “Estás diciendo que si querés fama y que difundan tu trabajo tenés que bancarte todo lo otro, como el lado B. No está bueno legitimarlo”, argumentó ella.

El host digital de Masterchef Celebrity se puso serio: “Tal vez no me entendiste. Creo que muchas veces los programas y las revistas potencian tu trabajo y la compra de una entrada a un cine o a una obra de teatro”. Si bien Dopazo coincidió en ese punto, también aseguró: “Pero eso está consensuado: voy, me pongo los aros, estoy divina y promuevo”, aclaró, antes de diferenciarlo con un ejemplo: “Pero estoy en la playa, medio en bolas, y me sacás una foto que la robaste y después la publicás. Son cosas muy distintas".

Igualmente, no parecían llegar a un punto en común al respecto. “Siento que a veces son parte del combo”, insistió Bal con su visión, aunque ella no dio el brazo a torcer. “No, no lo es. No tenés por qué pagar eso. No está justificado el robo. Sólo quería decir eso, para mí no es un precio que haya que pagar”, cerró. Y, al observar que jamás iban a concordar, Kusnetzoff completó: "No hace falta que se pongan de acuerdo, pero está bueno que se hable".

La carrera de Federico Bal en la TV argentina

A los 31 años, ya brilló al haber formado parte de algunos éxitos como Concubinos, Bailando por un sueño, Pampita online y Divina comida, entre otros.