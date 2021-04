Cazzu sorprendió y reveló el bullying que sufrió en PH: "Estoy hablando de verdad"

Durante el último programa de PH Podemos Hablar, Cazzu visitó los estudios de Telefe y brindó un testimonio que generó revuelo entre los televidentes. Luego de que Andy Kusnetzoff consultara quién fue víctima de bullying o discriminación, la cantante alzó la voz y contó la difícil experiencia que vivió.

Ante la atenta mirada de Luis Ventura, Fede Bal, Agustina Kämpfer y Cecilia Dopazo, famosos que también dijeron presente en el exitoso ciclo, Julieta Cazzucheli indicó: "Creo que es algo como que nadie está muy libre, ¿no? No importa cuál sea el motivo, siempre existe un motivo para que alguien te discrimine. En mi caso, yo estuve mucho tiempo en la cumbia. Después me cambié de género. Vengo de Jujuy...".

Sorprendido, Andy Kusnetzoff le consultó: "¿Ser jujeña en Buenos Aires es motivo de discriminación?". La reconocida cantante y rapera de trap en Argentina hizo una reflexión y comentó: "Igual no creo que sea sólo en Buenos Aires, pasa no tan lejos. Buenos Aires tiene toda una cultura muy centralizada donde están muy acostumbrados a disponer cómo es el exterior. Nosotros somos como 'los del Interior', eso me produce muchas dudas".

Con la curiosidad de siempre, el conductor de PH Podemos Hablar le manifestó: "Recordame algo en concreto". Y Cazzu dio un ejemplo de discriminación que sufrió: "Pasa por el acento. Por ejemplo: me parece muy ofensivo el 'podés decir eso que me dijiste porque tu acento me gusta mucho'. O sea, cuando tenés un acento y te dicen: 'Che, a ver, ¿cómo era?' Y yo estoy hablando de verdad...".

Asimismo, la exitosa cantante dejó en claro que también es víctima de bullying en las redes sociales por el machismo que hay en la sociedad: "Y después en cuanto a lo físico, estamos en un lugar en donde ser hegemónico es importante. El bullying está en Internet. Lo sentís mucho por el hecho de ser mujer, hacer un género dominado por los hombres, tiene más exigencias. Lo siento casi siempre en Argentina, no me pasa mucho afuera". Y agregó: "Creo que pasa por una cuestión de de donde vengo, por venir de Jujuy".

La mala experiencia que vivió Cazzu en un viaje de egresados, donde sufrió bullying

Cazzu relató una mala experiencia que tuvo en un viaje de egresados que realizó a Bariloche, donde discriminó y también fue discriminada: "Son cosas bastante feas. En la escuela me pasó, en el viaje de egresados, de estar a la idiosincrasia de Buenos Aires y del Sur. Habíamos ido de viaje de egresados con un grupo de Tucumán y fue un bajón, nos discriminábamos entre nosotros".

Además, la cantante cuestionó el odio que la sociedad argentina ejerce hacia el pueblo boliviano: "En Jujuy estamos en el límite con Bolivia y la gente en Argentina tiene una guerra racial con Bolivia bastante jodida. Y más cuando estás más cerca. Es muy importante la diferencia entre el boliviano y el argentino. Creo que, de repente, Argentina tiene un tema con el racismo contra Bolivia... las canchas, los cánticos... hay algo con Bolivia".

Cazzu compuso canciones cuestionando la discriminación hacia las mujeres y los extranjeros

De acuerdo a lo que comentó Cazzu en PH Podemos Hablar, compuso canciones cuestionando la discriminación hacia las mujeres y los extranjeros: "Tengo canciones que hablan de eso. Siempre bardeo mucho en mi música. No creo que sea un detalle mejor ser discriminada por ser mujer. Ahora lo llamamos de otra manera, pero es discriminación de todas maneras".