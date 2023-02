Fede Bal reveló la razón por la que es infiel: "Es lo que pasa en mi vida"

El famoso habló sobre la polémica en la que se vio involucrado por su serie de infidelidades a su pareja, Sofía Aldrey.

Los ecos del escándalo que protagonizó Fede Bal siguen resonando en el mundo de la farándula luego de que se filtraran una serie de chats en donde le era infiel a su pareja, Sofía Aldrey, en repetidas ocasiones. Luego de que algunas de las involucradas hablaran al respecto e incluso Carmen Barbieri hiciera un fuerte descargo, el actor reapareció y reveló los motivos por los que "no puede ser fiel".

El diálogo con Implacables, ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, Bal habló sobre su situación sentimental y confesó por qué suele tener un patrón que repite siempre con sus parejas. "Mi vida sentimental está ahí, es difícil todo lo que está pasando y todo lo que se dijo", empezó por decir el hijo de Carmen Barbieri.

En este marco, Bal añadió: "Estoy manejándolo como puedo, pero trato de no hablar mucho de eso”. Sin embargo, a la hora de analizar sus propias decisiones y actitudes, Bal trató de esquivar el tema y se comparó con el personaje que interpreta en Kinky Boots, la obra que es un éxito en la temporada de verano de Carlos Paz.

"Hablo un poquito, hay un texto en la obra, que no voy a spoilear, pero hablo justo de las mujeres desde el personaje Lola que hago”, reflexionó Bal. Luego, trató de explicar por qué tiene "tantos problemas con las mujeres" y no puede ser fiel: "A las mujeres las amo, las venero, las idolatro por eso tengo tantos problemas”.

Por último, Fede Bal sentenció: "Lo digo muy al pasar y la gente lo aplaude porque es lo que me pasa en mi vida y la gente consume mucho los programas que ustedes hacen". "No puedo hacer como ‘ay no sé qué pasa en la tele, en las redes’ porque todo el tiempo trabajé en este medio y nací en esta profesión y me hago cargo de las cosas que pasan. La gente consume todo lo que ustedes hablan y dicen”, concluyó.

Carmen Barbieri hizo el comentario menos pensado sobre la ex de Fede Bal: "Muy triste"

Carmen Barbieri habló una vez más sobre la separación de su hijo Federico Bal y Sofía Aldrey. La hija del capocómico Alfredo Barbieri contó cómo vive el actor este momento de exposición tras sus infidelidades a su expareja.

"Estoy pasando un momento muy triste, difícil, no puedo evitar estar triste por todo lo que está pasando, diciendo y removiendo de mi historia y de la historia de Fede de hace mucho tiempo", comenzó su descargo la actriz y cantante en diálogo con Implacables, el ciclo que Susana Roccasalvo conduce por El Nueve. Y agregó: "Fede me llama porque hablamos siempre, no por eso, pero sabe que lo que ha pasado y sigue pasando es un disgusto para mí. Él va a arreglar su vida, Es por el bien de él, es lo que me prometió, yo ya tengo hecha mi vida. Está muy triste".

Barbieri se pronunció sobre su vínculo con Sofía Aldrey y se mostró enojada porque la joven ofreció mensajes privados a la prensa: "Hubiese querido hablar pero no puedo mandarle un mensaje porque se los da a los periodistas. Es una cosa tan íntima y sentida lo que quiero decirle como si fuese una mamá más porque yo la quiero mucho. La voy a seguir queriendo mucho y a su familia".