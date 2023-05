Fede Bal hizo llorar a Carmen Barbieri en vivo: "Todas las cosas"

La capocómica rompió en llanto en medio de su programa de televisión por su hijo. Carmen Barbieri se emocionó por las palabras pronunciadas por Fede Bal sobre ella.

Carmen Barbieri no pudo contener su llanto en vivo por las palabras que pronunció Fede Bal sobre ella. El actor y director teatral aludió al lugar que tiene su madre en su vida y destacó varios aspectos de su personalidad, por lo que la capocómica no aguantó la emoción.

"Es la mejor mamá que me pudo tocar en la historia, pero cuando me preguntan sobre ella, es la mejor mujer del mundo. Y si alguien quiere decir que tengo un complejo de Edipo, puede decirlo", comenzó su descargo en diálogo con Fernando Dente en su ciclo de América TV, Noche al Dente.

El actor que expuso sus falencias en el amor se refirió a varios aspectos de su vida en el ciclo al que acudió como invitado y expuso gran parte de su intimidad en dicha entrevista. En cuanto a su vínculo con su madre, sumó: "Amo a mi madre y ojalá el día de mañana me cruce a una mujer, tenga una mujer, como ella. Acompañó a ese hombre y cómo lo cuidó hasta los últimos momentos. Aún separándose y todo televisivo, un asco pero era un horror y me vieja lo bancó hasta último momento. Mi papá se fue abrazado a mi vieja".

"Es una artista de la hostia, es una compañera increíble, es madre. Es una madraza y es extrema en cuanto a los cuidados. Tengo 33 años y me llama y me cuida como si tuviera 8", concluyó el actor que fue convocado por un premiado artista recientemente.

Qué dijo Carmen Barbieri sobre las declaraciones de Fede Bal

Carmen Barbieri aludió a las palabras que la noche anterior había dicho su hijo en su ciclo, Mañanísima, y no pudo referirse al tema sin llorar. "Es verdad. Lo tengo loco. Le digo ‘cuidado, hijo, no te metas en el mar que hay tiburones’. Él va a surfear a Mar del Plata y me dice ‘si acá no hay tiburones’. Me emociona las cosas lindas que dice", relató Barbieri. Y reveló: "¿Y saben qué? No me las dice a mí. Sí me dice ‘te amo’, “te adoro, vieja’, ‘sos lo más’, pero no es lo mismo. Todas las cosas lindas que dijo, nunca me las dijo en la cara a mí. Ayer en la cama lloraba sola”.

Otra indirecta de Carmen Barbieri a Estefi Berardi por Fede Bal

No es la primera vez que Barbieri expone al aire a su panelista, ya que hace algunas semanas la directora teatral le hizo una consulta en alusión a su hijo, después de la viralización de chats comprometedores entre ellos. A pesar de que Berardi desmintió en numerosas oportunidades los rumores de romance entre ella y Bal mientras éste salí con Sofía Aldrey, quedó un manto de duda en relación a ese tema.

"Yo espero que este fin de semana no haya neblina porque mañana voy para Mar del Plata", había soltado Berardi como comentario en pleno vivo de Mañanísima, lo que hizo que Barbieri le soltara una indirecta.

Carmen: Fede está en Mardel, ¿por qué no se encuentran a tomar algo?

Berardi: ¡Qué mala sos eh!

Carmen: No soy mala, si son amigos antes del quilombo que se armó.

Berardi: Es muy gracioso. Me dijo Fede que se alquiló una casa en Luna Roja. Sos muy graciosa Carmen.

Carmen: Se tienta la tonta, te vendés sola, basta de reírte. Está esperándote, él ama Mar del Plata. Andá a Mar del Plata y después contame cómo está mi hijo, quiero saber si está bien. Le dije ‘cuidado con los tiburones’ y me dice ‘ahí no hay tiburones mamá’. El tiburón es él.