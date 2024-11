Fátima Florez reapareció y confirmó lo que todos pensaban: "Vamos a volver".

A poco de cumplirse un año del escándalo que la envolvió tras su ruptura con Javier Milei, Fátima Florez poco a poco vuelve a dar declaraciones públicas más extensas. Y es que de cara a la temporada de verano, una época en donde tiene mucho trabajo, la humorista quiere dar a conocer sus obras y espectáculos. En este marco, brindó una entrevista y dijo lo que muchos esperaban.

En diálogo con Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por El Trece, Fátima habló de su vida personal, proyectos laborales e incluso cómo se encuentra amorosamente. Fue en medio de esto que aprovechó para dar una noticia que entusiasmó a sus fanáticos: volverá el año que viene con su espectáculo en Las Vegas, luego de que se rumorara que lo iba a finalizar.

"No sé por qué se empezó a decir eso. No es cierto… me contrató una producción muy seria. Vamos a volver, tenemos fecha para marzo y abril del año que viene", empezó por decir. Luego, sumó: "Yo tengo un departamento que me lo renté yo, de acá a un año. Tengo viviendo para rato".

Luego de que aclarar su situación profesional, a la humorista le preguntaron por Javier Milei y no lo esquivó, pero fue concreta. "Cuando uno está en pareja y se termina, a cualquier persona le pasa lo mismo. Es un momento de transición. Obviamente no somos robots y ojalá todos tuviéramos inteligencia artificial como para en un momentito decir ‘ya está’. No es así, somos seres humanos que sentimos, que nos pasan cosas", sentenció al respecto.

Fátima Florez fue destrozada por su ex: "No hay"

La imitadora y humorista Fátima Florez tuvo un último año muy fuerte desde lo mediático luego de entablar una relación con el presidente Javier Milei cuando aún era candidato y pese a haberse separado hace unos meses, sigue generando repercusiones por su vínculo.

La actriz está encabezando un show en Las Vegas y en las últimas horas brindó una entrevista en la que respondió las críticas de la actual "primera dama" Amalia "Yuyito González y también hizo referencias a la relación con su ex, algo que trajo una dura respuesta.

Fátima Flórez se refirió a su ex marido Norberto Marcos y sostuvo: "Tengo el mejor de los recuerdos, fue media vida. Las cosas están súper bien. Yo siempre termino bien, no puedo quedarme con un sabor amargo".

Sin embargo, el productor teatral no tiene la misma visión de las cosas. En una entrevista a la Rock&Pop, respondió a estos dichos de su ex y sentenció: "Es un tema que a mí no me gusta hablar. Pero no tiene ni la mejor ni la peor, no hay diálogo, no hay noticias ni nada".

"Supongo que debe pasar por el hecho de un operativo de lavado de imagen porque llega el verano más que porque quiere estar bien conmigo", disparó el ex marido de Fátima Florez, Norberto Marcos.

Eso no quedó ahí, sino que fue más a fondo. "Si quisiera estar bien conmigo, me llamaría y hablaríamos como corresponde, pero de eso no hay nada. Sigo completamente alejado de toda esa situación", concluyó respecto de los dichos de la ex pareja del presidente Javier Milei.