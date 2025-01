Fátima Florez quedó envuelta en una fuerte denuncia: "Tenía contrato".

Fátima Florez volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras su fugaz relación con el presidente Javier Milei. En las últimas horas, la imitadora fue denunciada por un exasistente que expuso lo peor de su vínculo laboral.

Invitado al programa LAM (América TV), Ángel Sesarin contó como fue su experiencia trabajando para Fátima Florez durante 17 meses antes de enviarle una intimación, a través de una carta documento, por incumplimiento de pagos. "Cuando Fátima viajó a Miami, me dijo que yo no iba a ir, yo esperé el primer mes, no llegó el sueldo, esperé el segundo mes, tampoco llegó y desde diciembre que no llega nada", reveló el joven que también afirmó haber cubierto suplencias como bailarín en los shows de la imitadora.

"Le estoy haciendo un reclamo económico porque me debe cinco meses, tenía contrato hasta el 5 de marzo de 2025 (...) Con Fati estuve un año y tres meses, como no había contrato, me tuvo que pagar ese tiempo que me tuvo en negro", añadió. Además, reveló que Fátima Florez le dio objetos que pertenecieron a su exesposo, el productor teatral Norberto Marcos, y el insólito reclamo que le llegó en los últimos días: "(Fátima) Fue generosa, me regaló cosas de Norberto (Marcos), sillón, cama, muebles, que ahora me lo están pidiendo de vuelta. Me las pidieron y yo les dije que se los devuelvo, si pagan el flete".

Milei es el pasado: Fátima Florez tendría un romance con una actor

La imitadora comenzó con un nuevo show en Carlos Paz por la temporada de verano y desde Intrusos (América TV) aseguraron que comenzó un romance con un famoso que también está en Córdoba. Según el histórico programa de chimentos y espectáculos que tuvo la abrupta salida de su conductora Florencia de la V, Fátima Flórez estaría saliendo con el actor y locutor el "Tucu" López.

El ex de Sabrina Rojas fue consultado por Intrusos y respondió: "Recién nos saludamos, charlamos un poquito. Fátima es muy bella, por supuesto. Quién te dice". Además, el periodista Pablo Layus sostuvo que "hay gente preguntando en el extranjero si Fátima está soltera o está con alguien" y reveló un dato sobre la separación de Fátima Flórez con su exmarido.

"Ella prometió salir de noche. En su momento, se dijo que la principal diferencia con Norberto en la separación era que ella quería salir más y conocer más la noche en Carlos Paz. Me parece que viene con todo", sostuvo el periodista.