Famoso humorista argentino dejó helada a Karina Mazzocco: "Piensa que fui el culpable de esa muerte"

La conductora invitó a un prestigioso humorista argentino para pasar un momento de risas, pero una pregunta derivó en un momento irremontable.

Karina Mazzocco invitó al histórico humorista argentino José Luis Gioia a su programa A la tarde con la idea de tener un rato ameno y lleno de risas. Sin embargo, una simple pregunta en el segmento de Verdadero o Falso derivó en una respuesta que dejó petrificada a la conductora.

La conductora Karina Mazzocco le preguntó al actor si era verdadero o falso que odia ciudades como Bariloche, a lo que respondió que era falso. Y de inmediato se metió en su reciente historia con el COVID-19 y la muerte de su amiga: "Amo Bariloche. Amo Bariloche pero ahora no estoy muy bien con Bariloche. Estoy pasando un momento muy malo porque falleció mi amiga con la cual yo paro siempre en la casa de ellos, esquiábamos juntos todos los mediodías, yo esquío hace 26 años. Y ahora tuve una comunicación con el hijo y piensa que fui culpable de esa muerte. Ella falleció de COVID".

"Me culpa a mí porque yo pasé por ahí, volví de Bariloche, en ese momento cuando tomaba el avión tuve el primer síntoma de COVID, falta de olfato. Llorábamos los dos, el hijo me consolaba a mí. Pero pasó el tiempo, lo llamo y no me atendía. Le escribí y me dijo que no me atendía porque le hacía mal, porque tenía una sensación rara y fea al hablar conmigo. Le pregunté si pensaba que yo era culpable y no me contestó más", agregó.

José Luis Gioia enfatizó que él sabe dónde se contagiaron: "Fue en un asado al que fuimos los dos. Yo estaba lejos. Pero ella estuvo en varias situaciones hablando con gente muy cerca. Yo creo que nos contagiamos ahí".

Karina Mazzocco se quebró en vivo al contar que su amiga tiene cáncer

Si bien la actriz y modelo no suele comenzar los programas con este tipo de relatos, en esta oportunidad no pudo contener su tristeza y sorprendió tanto a los presentes en el estudio del canal como a los televidentes. "Necesito compartir algo que me está pasando hoy", arrancó a modo de introducción hacia el resto.

Ya directamente al borde de las lágrimas, pasó a detallar entonces la delicada situación que atraviesa esta persona muy cercana a ella en el trato diario: “Una amiga mía, como tantas otras personas, por la pandemia no logró hacerse sus estudios mamarios a tiempo y le detectaron un cáncer de mama muy fuerte”. Al instante, recordó que la noticia se dio a fines de febrero de 2021 y que ella “hizo al pie de la letra lo que tenía que hacer, las 16 sesiones de quimioterapia, y el 15 de septiembre fue operada con una mastectomía, con todo lo que eso significa”.

Luego de haberse quebrado y llamado la atención en pleno programa de A la tarde, Karina Mazzocco profundizó: “Yo no soy de abrirme ni de compartir lo que me pasa, pero es importante que todas las mujeres que se tienen que hacer la mamografía saquen un turno ya. Un diagnóstico a tiempo te puede salvar la vida”. En la misma dirección, amplió: “Yo quería transmitir este mensaje porque confío en que los mensajes llegan a tiempo, y con que le llegue a una persona me alcanza, me sobra y me siento más que satisfecha”.