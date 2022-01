Famosa conductora de El Trece reveló que padece un trastorno: "No puedo, me mareo"

Una conductora de El Trece reveló el drama de salud que vive porque sufre un trastorno que no le permite coordinar y se marea.

En medio de un arranque complicado de 2022 para El Trece por el bajo rating en sus programas de televisión, una conductora reveló que sufre un trastorno importante en el día a día. La joven presentadora se sinceró en la entrevista con Pasa Montagna (Radio Rivadavia, AM 630) y detalló qué es lo que le ocurre.

Se trata de Nazarena "Naza" Di Serio, quien reemplaza transitoriamente a Darío Barassi en 100 argentinos dicen porque el actor sanjuanino se encuentra disfrutando de sus vacaciones familiares y recién volverá el 1° de marzo a la pantalla chica nacional.

El trastorno de Naza Di Serio: "Me cuesta coordinar"

La locutora e influencer reveló que sufre un problema de salud que no la deja desarrollar su trabajo con normalidad. Fue el periodista Pablo Montagna el que introdujo el tema ante la protagonista y le dijo: “Vos tenés dislexia. Digo porque está buenísimo que se sepan estos casos. Pampita lo contó en su momento, o Laura Novoa". Y opinó que "a veces uno piensa que cuando recibe ese diagnóstico está limitado para hacer lo que le gusta, pero se pueden tener carreras exitosísimas aún con esas cosas”.

"¡Obvio!", respondió ella, y acotó que "si lo trabajás… Pampita, por ejemplo, coordina súper bien las coreografías. Hace cosas increíbles”. Allí fue cuando aclaró en qué la aqueja exactamente para desenvolverse: “En mi caso, lo que me limita es que no puedo manejar porque no coordino la izquierda de la derecha. Me mareo, no puedo. Es algo que no me sale. Aprendí a manejar, pero no saldría a la calle ni loca”.

“Tengo que hablar, por suerte, así que zafo bastante. Pero creo que otras cosas, que sean más de coordinación, no creo que las pueda hacer. Me cuestan bastante”, profundizó "Naza" Di Serio al respecto de su dislexia.

Naza Di Serio, la eventual reemplazante de Darío Barassi en 100 argentinos dicen.

Cuando Montagna la consultó acerca de si en algún momento tuvo un episodio incómodo en un estudio de televisión, contestó que “no, para nada". De paso, agregó: "Por suerte, no me afectó nunca en ese sentido. Sí en otras cosas, como eso de coordinar. Ahí sí”.

Más allá de los inconvenientes que le causa esta patología, la joven decidió afrontarla con todo y sin dramatizar aún más: “Todos tenemos una historia de vida porque todos habremos tenido miles de quilombos, pero no hay que quedarse en eso. Listo, eso ya estuvo, y uno desde el presente cambia siempre el futuro. Lo llevo así".

Y concluyó con que "hay que ir siempre para adelante, porque si te quedás en ´modo víctima´ no salís más de eso”.

Quién es Naza Di Serio

Es una locutora e influencer de 27 años que brilla en la tele y en las redes sociales, donde tiene más de 210 mil seguidores. Allí, además de difundir su trabajo, también aprovecha para hacer publicidades, vender artículos, modelar y apuntarle a la audiencia joven. También es conocida por ser "la chica del clima" en TN (Todo Noticias).

Con relación a su debut al mando de 100 argentinos dicen, completó: “Me divertí muchísimo, la pasamos muy bien haciendo el programa. Voy a ser muy estricta conmigo misma”.