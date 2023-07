Fabiana Liuzzi reveló detalles íntimos sobre Luis Ventura: "Lo hace muy bien"

La madre de Antonio, el hijo menor de Luis Ventura, habló sobre su reconciliación y confesó qué fue lo que la enamoró del periodista.

Fabiana Liuzzi, la exvedette con quien Luis Ventura comparte a su hijo Antonio de 9 años, abrió su corazón y reveló detalles desconocidos sobre su vínculo íntimo con el periodista. A pesar de que se separaron hace años, al día de hoy se llevan muy bien y, si bien Fabiana no le puso un título a su relación, dejó en claro que se reconciliaron y siguen juntos de alguna manera. Además, confesó qué fue lo que la enamoró del conductor.

La cordobesa estuvo como invitada en LAM (América TV) y habló sobre el escándalo con Estelita Muñoz, exesposa de Ventura, a quien el periodista engañó con Fabiana. Sobre esto, la exvedette declaró: "Yo creo que hasta el último día de nuestras vidas, uno puede aprender y cambiar. Me da mucha rabia el que dice que no cambia, es un mediocre. Uno puede aprender y cambiar hasta el último día. Yo digo siempre, las cosas malas que me pasaron o angustiantes, yo las tomé como aprendizaje".

Cuando Ángel de Brito le preguntó cómo logró superar el escándalo mediático que se armó al respecto, la exvedette confesó que "fue angustiante para los dos". "Se vino como una ola que nos tapó y cada uno hizo lo que pudo. Yo no justifico nada, pero cada uno a veces hace lo que puede. Yo digo: ¿Quién tiene la autoridad moral o la ética para venir a reprocharte algo? O el dedo señalador para juzgar tal o cual cosa", reflexionó.

En este sentido, sostuvo que "la gente está acostumbrada a juzgar" y que no le importa el qué dirán. "Al único con el que yo hablo y le digo si siento que hice algo mal es con Dios, el único que te perdona, el que te bendice. Soy una persona sumamente bendecida", sumó. Ante la pregunta del conductor sobre qué fue lo que la enamoró de Ventura, aseguró: "Es un hombre que trabaja. Un papá que es muy presente, un tío presente que compartimos vacaciones que tiene una novia que se llama Fabiana".

En este sentido, reconoció que hubo "muchas cosas" que la enamoraron de Ventura. "Me enamoran los hombres con carácter, y carácter le sobra. En la vida yo no firmo pactos, no soy esclava. Fue una elección propia. No tengo nada que desee contar, pero tampoco nada que esconder. No me dan ganas de explicar el título que le pongo a mi relación con él", señaló.

Además, explicó que el periodista "es un papá muy presente". "Sabe hacer de todo y lo hace muy bien. Yo hace siete años me vine a vivir a Buenos Aires desde Córdoba. Me siento bien y acompañada. Lo que pase en la privacidad de mi hogar y los títulos no me importa", concluyó.

Fabiana Liuzzi se quebró al hablar sobre la salud de su hijo Antonio

Por otra parte, Fabiana habló sobre la salud de su hijo Antonio, quien recientemente estuvo gravemente internado por un cuadro de dengue y neumonía. La exvedette aseguró que, a pesar de que transitó un embarazo muy saludable, el niño nació con una patología. "Antonio, a pesar de su patología, que es encefalopatía crónica no evolutiva, quedó con unas pequeñas cicatrices del lado izquierdo de su cabecita por haber nacido antes”, comenzó .

En tanto, explicó que aquella cicatriz, ubicada en el hemisferio izquierdo de su cerebro, podría afectarle el habla. "Tan solo Dios sabe cómo y cuándo lo haga. Por ahora no habla, pero se hace entender. Él va y busca en la heladera lo que quiere tomar, tiene una mirada, que te habla con la mirada. Siempre, de alguna forma, se hace entender”, concluyó.