Luis Ventura no se contuvo y reveló la peor noticia al hablar de Wanda Nara: "Vida corta"

A pesar del hermetismo respecto a la salud de Wanda Nara, el periodista Luis Ventura no pudo contenerse y deslizó una preocupante revelación que eligió vincular con el estado de la conductora de MasterChef.

Días atrás los medios colapsaron ante las diferentes versiones que circularon sobre la salud de Wanda Nara, cuya matriz explotó tras los desafortunados dichos de Jorge Lanata en Periodismo Para Todos (el periodista arrojó un diagnóstico médico y las redes lo fulminaron por su falta de empatía y sensibilidad con el tema). Ahora, quien se decidió a hablar fue Luis Ventura y lo hizo sin poder contener una dolorosa revelación.

En una entrevista con Esteban Trebucq por A24, el periodista de espectáculos y conductor de Secretos Verdaderos (América TV) se mostró muy preocupado por lo que le está ocurriendo a la conductora de MasterChef (Telefe) y aunque fue medido con sus palabras, no se privó de arrojar preocupantes reflexiones. "Que Dios la ayude. No está bien. Se hizo estudios, arrojaron muchos glóbulos blancos”, afirmó, dando por ciertos algunos de los rumores que estuvieron circulando los últimos días.

Serio, Ventura agregó: “La letra de la clínica la sabe la familia. No me voy a meter. Este tipo de noticias yo trato de preservarlas hasta que el sanatorio o la familia lo informen. Yo tengo otro caso de una figura internacional, que estuvo internada con estudios tremendos y una posibilidad de vida corta y no lo doy porque tengo código. Una persona joven”.

El examigo de Jorge Rial se refirió a los periodistas y comunicadores que eligieron anunciar un diagnóstico sin un parte médico oficial o, en su defecto, la autorización de la familia de la implicada y puntualizando en el escándalo que generaron las declaraciones de Lanata remarcó: “Yo no soy fiscal de mis colegas, cada uno que haga con su información o qué quiera hacer. Yo también tenía esta información".

La tajante decisión de Zaira Nara tras el drama de salud de Wanda Nara: "Me lo pidió"

Zaira Nara intervino en la situación mediática de Wanda Nara respecto a sus complicaciones de salud. Recientemente, se conoció el pedido que la menor de las hermanas hizo para cuidar la intimidad de la conductora de MasterChef en Telefe.

Wanda Nara acudió al Sanatorio Los Arcos la semana pasada por un fuerte dolor abdominal y, tras hacerle estudios, los médicos decidieron que permaneciera internada. Los análisis indicaron que la celebridad de televisión tenía una inflamación en el bazo y los glóbulos blancos más elevados de lo normal, por lo que decidieron dejarla internada. Y si bien fue dada de alta y actualmente se encuentra en su casa, la gravedad de su cuadro de salud aún es una incógnita.

En su visita a América TV, Andrés Nara contó cómo fue el tajante comentario que Zaira le hizo antes de asistir a Polémica en el Bar. "Me pidió que no hable en forma directa, pero yo voy a hablar como padre", soltó Nara padre en diálogo con Marcela Tinayre y el resto de los panelistas. Incluso, tuvo un cruce con Eliana Guercio, que le resaltó. "Sos el papá, sos el que más la tiene que cuidar. Vos sabés que a ellas le hace mal que estés en cualquier programa de televisión". Por su parte, el padre de Wanda y Zaira respondió: "Hablan sin saber, no saben la interna que tengo. Vos no me vas a dar clase de padre, yo separo la parte mediática de la familiar".