Explotó la guerra entre La Bomba Tucumana y Dalila: "Es lamentable"

Se pudrió todo entre dos referentes de la movida tropical. Dalila y La Bomba Tucumana, enfrentadas por una supuesta censura por parte de la santafesina.

Gladys "La Bomba" Tucumana y Dalila Chanquia son dos de las cantantes más reconocidas de la movida tropical. Con estilos diferentes, siendo Gladys un tanto más festiva y su colega abocada al rubro romántico santafesino, lograron captar públicos ambiguos pero que entre ambos se encuentran varias personas a las que le simpatizan ambas intérpretes. Sin embargo, este selecto grupo no podría tener el privilegio de verlas a ambas sobre un mismo escenario.

Ante la masividad de Dalila y "La Bomba", en Tucumán se organizó un show al que Gladys no podría asistir por pedido expreso de "La Diosa del verbo amar". Así lo manifestaron en Socios del Espectáculo: "¡Escandaloso! Bajaron de un show a Gladys porque Dalila no quiere actuar con ella".

Entrevistada por el programa emitido por El Trece, Gladys "La Bomba Tucumana" manifestó su molestia y sentenció: "Yo nunca haría eso, no soy ese tipo de persona. En 2017 jugué mucho en la televisión pero soy una chica buena, una mina trabajadora, no tengo maldad, jugué para la televisión y la gente se quedó con eso. Pero nunca podría hacer algo así, jamas, no está en mi mente ni mi corazón".

"Sigo acá, por algo debe ser, no por ser mala persona, todo lo contrario. La verdad a mí me duele, es lamentable. En mi propia provincia, lamentable. Tengo muchos fans que se quedan sin verme por esto", continuó "La Bomba Tucumana". En tanto, consultada para observar la otra cara de la moneda, Dalila optó por la mesura y expresó lo siguiente: "No tengo absolutamente nada que decir".

El gran parecido entre La Bomba Tucumana y Jennifer Aniston

Gladys “La Bomba Tucumana” se volvió viral en las redes sociales tras haber sido comparada con Jennifer Aniston, la estrella de Friends. A pesar de que las dos trabajan en rubros completamente diferentes, Gladys en la industria de la música tropical argentina y Jennifer en Hollywood, los internautas encontraron un gran punto en común entre las dos.

Todo comenzó cuando se difundió una foto de “La Bomba Tucumana” con un look muy particular: el pelo teñido de rubio y con algunos reflejos, alisado y con la raya al costado, como se usaba en la década del 90. A partir de aquella época, Jennifer se convirtió en un ícono de la moda por llevar ese mismo estilo de cabello, tendencia que se mantiene hasta el día de hoy.

El que descubrió el parecido entre las dos fue un usuario de Twitter llamado Leonardo, dueño de la cuenta @guarda_la_moto. “En esta foto Gladys ‘La Bomba Tucumana’ tiene un aire a Jennifer Aniston”, señaló. A los pocos minutos, su tweet se viralizó por toda la plataforma, llenándose de comentarios y likes de internautas.