Explosiva crítica de Juana Viale a Wanda Nara: "¿Y qué hacía con Maxi López?"

La conductora de La Noche de Mirtha se metió en el escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y lanzó una contundente crítica contra la mediática.

Por si le faltara algo al escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia "La China" Suárez que sacude a la farándula argentina en general, apareció la irónica opinión de Juana Viale al respecto. La conductora de La Noche de Mirtha Legrand (El Trece) fue filosa e irónica, fiel a su estilo, durante el programa de televisión abierta del sábado 23 de octubre de 2021. Aunque al principio se hizo la desentendida y no quiso opinar sobre el tema, con el correr de la emisión lo hizo de manera contundente.

El tema surgió durante la presentación de los invitados, donde fueron pasando el ex senador macrista Miguel Ángel Pichetto y el periodista Diego Cabot, hasta que recibió a la investigadora Adriana Amado. “Vamos a hablar de todo”, anticipó la nieta de la diva de 94 años. “De Wanda Nara también, basta de política”, reaccionó entre risas Amado, con un gesto de cansancio y casi como una súplica.

“¿Wanda o ´La China´?”, preguntó entonces Juana VIale. “¡Wanda!”, respondió la invitada con mucha seguridad. “Ah, ¿sos fan de Wanda?”, insistió la conductora, por lo que la docente justificó su contestación: “Le sigo la carrera desde antes que ´Maxi´ López”, señaló en relación a su primer marido, y se introdujo directamente en este culebrón que tiene en vilo a los programas de espectáculos en la Argentina.

El video del momento en que Juana Viale criticó a Wanda Nara

Allí fue cuando "Juanita" siguió con el juego al respecto y apuntó contra la esposa del futbolista de PSG de Francia. “¿Y qué hacía Wanda antes de Maxi López?”, indagó. “Intentaba ser famosa...”, respondió Amado para desatar así la risa de ambas. Con dicha afirmación, la líder de este ciclo la invitó a pasar a la mesa y amplió. “Vamos a hablar de Wanda, de ´La China´ y de Icardi, un gran... Futbolista, eso”, comentó en forma picante, apoyada en el comentario de alguien que estaba detrás de las cámaras.

“Ahora no va a entrenar porque está mal del corazón, pobre... Pobrecito”, señaló en el mismo tono sarcástico hasta que se puso un freno a sí misma. “Me fui de eje”, reconoció, y optó así por hablarse a ella misma para recuperar el hilo de la emisión. “¡Juana volvé, Juana volvé! No opines”, repitió, y pasó a anunciar al último invitado, el economista Roberto Cachanovsky. Para cerrar el tema, "Juanita" bancó a Suárez: “Yo soy fan de ´La China´ también. Hermosa mujer... Por demás, pero muy linda”.

Juana Viale, irónica y filosa contra Wanda Nara en La Noche de Mirtha.

Qué hizo Wanda Nara antes de estar con Maxi López

Tal vez, Juana Viale se refirió a lo que reveló la vedette Mariana Diarco en el diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre, AM 790): “Yo estoy en contra de la hipocresía, acá pusimos la vista sobre ´La China´ y no sobre Icardi, que tiene el compromiso sentimental... Fue súper hipócrita. Yanina Latorre dijo que ´La China´ se le hizo la amiga, ¿no fue así como ella conoció a su exmarido?".

Asimismo, la panelista de LAM insistió con más detalles sobre aquella época: "¿Icardi no era amigo de Maxi López? ¿Y con qué tupé le dice putit* a ´La China' cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, cuando (Martín) Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en (la discoteca) Ink sabiendo que ellos ya tenían algo? Wanda lo persiguió por todos lados sabiendo que Demichelis tenía algo con Evangelina. Demichelis, claramente, no le dio bola porque estaba muerto con ´Eva´ y desde allí que ya no son más amigas”.

Ante esto, un periodista le consultó: “¿Creés que Wanda tuvo un poco de su propia medicina?”. Y la modelo le completó: “Si eso no es karma, yo no sé qué es el karma... No conozco a fondo la historia, pero me molesta la violencia del sistema y el ataque. ¿Quiénes somos para cancelar a alguien?”.