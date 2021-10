El comentario caliente de Graciela Alfano que incomodó a Juana Viale: "Yo lo propongo"

Graciela Alfano le confesó a Juana Viale con qué estrellas de la farándula pasaría una noche y la dejó muda con su respuesta.

Graciela Alfano le hizo una gran confesión a Juana Viale, conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, mientras estaba como invitada en el programa. En un momento, la charla se desvió para el lado de los vínculos con hombres y mujeres y Juana le preguntó por los rumores que decían que, si un hombre le propusiera un trío, ella aceptaría. En respuesta, la diva no solo lo confirmó sino que también reveló con qué deportistas y artistas pasaría una noche.

Además, contestó que no diría que sí para darle el gusto a nadie, sino que directamente ella buscaría la situación. “No, no aceptaría. A mí me gusta un trío, yo lo propongo”, sentenció. “Bueno, bueno, está bien”, dijo la nieta de Mirtha riéndose, y la desafió a que respondiera a qué cantantes, ya sean hombres o mujeres, sumaría si pudiese elegir.

Graciela Alfano respondió que a Chano Charpentier y a ella, Juana, ya que ambos fueron pareja hace un par de años y, el domingo pasado, ella lo entrevistó. Según Alfano, más allá de lo buena que estuvo la entrevista, se evidenció un gran coqueteo de parte de Chano hacia ella. “Yo vi una nota buenísima, pero además vi un tiroteador ahí. Tengo esta cosa curiosa de ver qué pasa entre la gente, porque yo en los tríos no es que me gusta solamente protagonizarlos, sino ser observadora”, detalló la actriz.

“¿Y futbolistas?”, le preguntó Juana Viale. “En este momento Messi con Wanda Nara”, largó Alfano, y después dijo que, si tuviese que elegir a dos actores, iría por Nicolás García Hume y Grego Rosello, que estaban sentados como invitados en la mesa. “Estos dos juntos. Si yo los invito, ¿ustedes dos se animarían?”, bromeó. Mientras Grego contestó que quizás se animaría a un “leve roce”, Hume se negó.

Graciela Alfano reveló quién le gustaría que protagonice su biopic

Durante la charla con Juana Viale, Alfano habló sobre la nueva biopic que prepara sobre sí misma. En el audiovisual, se mostrarán detalles de su infancia, su adolescencia y sus primeros años en la industria. Hasta el momento, no se sabe quién será la actriz elegida para el papel, y cuando un invitado le sugirió a la China Suárez, ella no se mostró demasiado interesada.

“Ojo. Tendría que ser muy buena actriz, porque tiene situaciones de violencia”, expresó Graciela, y le preguntó a Viale si ella aceptaría el papel, no como una propuesta formal, sino como una posibilidad abierta, ya que según ella, hay algo muy parecido en sus personalidades.

“Yo te re veo, porque no solamente sos bellísima, sino que yo a tu edad era un poco como vos”, le dijo Alfano. “Son como lindas pero medio malas las dos”, dijo un invitado. “Yo lo traduzco como que somos mujeres personales que saben lo que quieren y lo que les gusta, que no se someten fácilmente. En realidad, es vivir como a uno se le da la gana, que todos tenemos derecho a hacerlo”, añadió la exvedette. Sin embargo, explicó que ella no le gustaría tomar esa decisión y que confía en que su equipo de producción lo va a hacer muy bien.