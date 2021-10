Exfigura de ShowMatch liquidó a Ángel de Brito y a Pampita: "Poner nuevos"

Una exestrella del programa de Marcelo Tinelli por El Trece fue durísima con dos de los jurados del reality de baile e insinuó que ya es hora de cambiarlos.

Una exfigura de ShowMatch, La Academia (El Trece), que brilló hasta hace muy poco tiempo, liquidó a Ángel de Brito y a Carolina "Pampita" Ardohain, dos de los jurados del programa de televisión abierta de Marcelo Tinelli. Y, si bien no lo dijo directamente, insinuó que hay que cambiarlos por otros porque ya llevan demasiada experiencia como encargados de evaluar allí las performances de los participantes del reality show de baile en el canal del Grupo Clarín que no tiene el rating esperado en el comienzo de esta temporada.

Se trata de Flavio Mendoza, quien brindó una entrevista con La Previa de La Academia (Ciudad Magazine), el ciclo que conduce la bailarina y exconcursante Lourdes Sánchez. Allí, el bailarín, coreógrafo y director artístico argentino de 46 años fue contundente con relación al producto en sí en general y a los dos miembros mencionados en particular.

Cuando lo consultaron acerca de las estrellas de ShowMatch (El Trece), Flavio Mendoza opinó: "El jurado está bien. Yo no voy a hacer como otros, que cuando no están los matan. Siento que no hay estelaridad y que con una sola persona no lo hacés. Ángel me parece que es el presidente del jurado porque tiene una cosa de potencia que me gusta. ´Pampita´ a mí siempre me gustó, pero este año la veo como que la maternidad la puso en otro lado".

Flavio Mendoza, un histórico de ShowMatch con Marcelo Tinelli.

Sin embargo, cuando le tocó profundizar al respecto, ahí sí ya fue más crítico: "El jurado de La Academia tiene que ser como los presidentes: tienen que estar cuatro años e irse y poner nuevos. Me incluyo y pienso que no tendría que haber una reelección para que la gente haga realmente las cosas bien. Si ya me vieron, ¿para qué voy a volver? Yo creo que todo tiene que tener una evolución". "Si yo voy a ir y no le voy a dar al programa más de lo que di, ¿para qué voy?", completó sin filtro.

ShowMatch La Academia 2021: otro momento tenso al aire

Durante el programa del lunes feriado 11 de octubre se vivió un clima caliente en la famosa pista de baile cuando la jefa de coach María Laura "Lolo" Rossi reemplazó a "Pampita" transitoriamente, aunque luego tuvo que salir cuando la modelo volvió: "Justo acaba de llegar. Es increíble, parece un sketch armado. No puedo creer esto", reconoció incluso el propio Tinelli.