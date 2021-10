Se pudrió: Ángel de Brito dijo que le vendría bien que a Yanina Latorre "la metan presa"

Ángel de Brito disparó con todo contra Yanina Latorre y aseguró que está lejos de ser su panelista preferida de Los Ángeles de la Mañana.

Ángel de Brito dejó una polémica declaración sobre las distintas situaciones judiciales que enfrenta Yanina Latorre. "En algún momento fue la preferida, en otra temporada", disparó picante el conductor de Los Ángeles de la Mañana sobre una de las panelistas más controversiales del ciclo que se emite a diario en El Trece. Cabe destacar que De Brito y Latorre últimamente vienen cruzándose cada vez más seguido en LAM, por los temas más variados.

Si a algo no le teme Ángel de Brito es a dar sus opiniones y dejar declaraciones polémicas, aún tratándose de gente cercana a él y su trabajo. Más de una vez pidió que le apagaran el micrófono a sus angelitas, cansado de las interrupciones y gritos del panel. Así lo volvió a hacer en El Espectador, el ciclo que lidera por CNN Radio, donde comparte aire con Pilar Smith y Pía Shaw por las tardes. El conductor habló sobre la complicada actualidad judicial que atraviesa Yanina Latorre, que casualmente estaba escuchando el programa y le enviaba mensajes a Smith, comentando lo que decía De Brito.

El jurado de La Academia de Showmatch comenzó halagando a Maite Peñoñori, quien se convirtió en su "preferida", ya que con sus enigmáticos le "salva mínimo media hora de programa". Cabe recordar que en esa sección la angelita dio la primicia de algunos de los romances más resonantes del momento, como el de Luciano Castro y Flor Vigna, el de Zulemita Menem y Rodolfo D'Onofrio o el de Rosario Ortega con Mariano Otero. Fue entonces que Pilar Smith le preguntó por las otras angelitas, empezando por Yanina Latorre, la más picante y aguerrida del panel.

"Yanina tiene muchos problemas", comenzó contundente Ángel de Brito. Acto seguido contó sobre los tres juicios que enfrenta la angelita: con Beto Casella, con Agustina Kämpfer y con Jorge Rial. En ese sentido, De Brito destacó que al realizarse por Zoom es más sencillo y no le toman mucho tiempo. Fue en ese momento que a Smith le llegó el primer mensaje de Latorre, asegurando que nadie la iba a "callar". Agarrándose de ese comentario, De Brito lanzó su frase más polémica sobre el futuro de su angelita.

"A mi vendría bien que la metan presa a Yanina", disparó con todo Ángel de Brito, sorprendiendo a todos. "Como a la Pantoja. Y hacemos un reality como el de la Pantoja en España", sumó el conductor, recordando el caso de corrupción por el que la reconocida cantante española terminó presa dos años. Pero eso no fue todo, porque De Brito insistió en que Latorre lo tiene cansado: "Ella no es mi favorita, ya me tiene podrido". "Dice que vos no podés vivir sin ella, que la amás", aseguró Pilar Smith después de leer otro mensaje de Yanina Latorre. "Esa es una fantasía que tiene ella. En algún momento fue la preferida, en otra temporada", cerró un Ángel de Brito extremadamente picante.