Pampita contó la verdadera razón por la que fue a Luján

Pampita confesó qué fue lo que la motivó a caminar durante horas hasta Luján con su amiga, Barbie Simons.

Pampita Ardohain estuvo entrenando durante varios días para hacer la caminata hacia Luján con una de sus amigas, Barbie Simons. Toda esta semana se mostró muy entusiasmada en sus redes sociales, aunque recién ahora dialogó con Paparazzi sobre la verdadera razón que la motivó a hacer semejante sacrificio.

Cuando le preguntaron por qué había decidido ir hasta Luján para visitar a la virgencita, Pampita respondió que había sido una experiencia muy emocionante y gratificante. “Mucha emoción, mucho agradecimiento. Son muchas horas, así que uno lo va transitando en el camino y por supuesto el momento final es muy fuerte”.

Lo que la motivó a la conductora de Pampita Online fueron sus ganas de darle las gracias a la Virgen de Luján por cuidar de toda su familia. “Agradecer por las cosas buenas y toda la protección que tiene mi familia, mis seres queridos”, expresó.

Justo cuando estaban por llegar, se largó una tormenta, pero eso no las desanimó. “Se largó a llover pero no importa, vamos a llegar. Nada nos detiene”, publicó Pampita en su cuenta de Instagram, en donde subió un video de ella misma llorando de emoción cuando finalmente llegó con Barbie a Luján. “¿Entendés que llegamos? No lo podemos creer”, se la escuchaba decir en el audiovisual.

En otra de sus publicaciones, subió una foto de la Virgen de Luján y en el pie de foto escribió: “Recemos juntos… Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A Ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre Mía. Oh señora mía, Oh Madre mía…Yo me ofrezco toda a ti! Gracias por tu protección, tu amor y tu presencia constante en mi vida!”.

El nacimiento de Ana Moritán, la primera hija entre Pampita y el empresario Roberto García Moritán

El pasado 22 de julio, nació Ana, la primera hija de Pampita con García Moritán, su actual pareja. Sumado al aniversario de fallecimiento de su hija Blanquita, que conmemoró hace relativamente poco, se podría deducir que vivió una vorágine de emociones que terminaron en la decisión final de hacer la caminata a Luján.

Ana Moritán nació con 3,200 kilos y un perfecto estado de salud, a las 9:30 AM. Además de ella, Pampita tuvo cuatro hijos con su expareja, el actor chileno Benjamín Vicuña: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. En cuanto a Moritán, él también tiene dos hijos con su matrimonio anterior: Santino y Delfina.