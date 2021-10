ShowMatch y una figura que pasó un momento incómodo en vivo: "Trepador"

Una estrella de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli por El Trece, pasó un momento muy incómodo en vivo en una entrevista, donde lo trataron de "trepador".

Una de las figuras de ShowMatch: La Academia, el programa de televisión abierta de Marcelo Tinelli por El Trece, pasó un momento bastante incómodo en plena entrevista en vivo en Implacables, por El Nueve. El reality show de baile conducido por "El Cabezón" en el canal del Grupo Clarín aporta todo tipo de repercusiones y los primeros días de octubre de 2021 no fueron la excepción, en esta oportunidad con uno de los participantes del certamen.

Durante el diálogo con el ciclo que comanda la periodista Susana Roccasalvo, su colega y panelista Daniel Gómez Rinaldi protagonizó un instante tenso con el entrevistado, el bailarín español Agustín Barajas. Como parte del intercambio entre ellos, volvió a surgir un tema que parece atormentar al europeo por estos días: el supuesto favoritismo del jurado por él porque entre los encargados de evaluar las performances de los concursantes está su novio Hernán Piquín.

El tenso cruce entre Agustín Barajas y Gómez Rinaldi en Implacables

Durante la emisión del programa de El Nueve del sábado 9 de octubre de 2021, el comunicador de 53 años y el bailarín español de 33 protagonizaron un momento caliente casi involuntariamente, mientras debatían en el estudio con la presencia del periodista "Pampito" incluida:

Barajas: "No me molesta lo que se pueda llegar a decir de mí, la única palabra que sí vi que era fuerte la de ´trepa´... Me parece más fuerte de lo que significa, porque cuando tú no conoces a esa persona y viene sin pretensión alguna, porque yo he venido con una maleta pequeña a visitar a mi pareja y me he quedado, no buscas nada más...".

Gómez Rinaldi: "¿Quién fue el que lo dijo ´trepa´, quién fue la persona?":

B: "Lo leí por ahí... ¡Y tú también lo dijiste la semana pasada!".

GR: "¿Yo, con esta cara de santo que tengo, a vos te parece? Te lo digo en la cara, te dije ´trepa´... Pero, ¿sabés qué? Sos simpático, sos un divino, sos un bailarín increíble. Primero lo echo a ´Pampito´ y a vos no te hago nunca más una nota. Sos muy simpático, Agustín".

La bronca de Agustín Barajas por lo ocurrido en ShowMatch

El novio de Piquín dio la cara y se refirió al conflicto que hubo en el programa de Marcelo Tinelli por El Trece como consecuencia del puntaje que su pareja le puso en una de sus actuaciones. Mientras que el bicampeón del Bailando le puso un 10, Ángel de Brito calificó con un 4 y muchos señalaron esa diferencia como una ventaja que Barajas obtuvo por su vínculo con Piquín.

Agustín Barajas, acusado de favoritismo en ShowMatch por ser el novio del jurado Hernán Piquín.

“No creo que estuviéramos para un 4. No te digo que para un 10 también, pero esto es muy subjetivo. Lo hemos hablado con el equipo y no lo he hablado con Hernán, pero puede ser que se fijen en la técnica a veces. Y otras, en que te transmita algo”, explicó La Previa del Show (El Trece) a pocas semanas de haber entrado a la competencia.

El ibérico continuó su descargo y aseguró que su pareja fue absolutamente franco en su devolución, sólo en base a las sensaciones que su coreografía le produjo. “Yo lo único que puedo hacer es preguntarle a Hernán qué sensación tuvo. Y cuando terminé, me dijo que lo había llenado de emoción. Entonces, creo que él valoró la emoción que tuvo en ese momento. En cuanto a técnica, tuvimos cosas… Siempre se puede hacer mucho mejor. Y yo le digo que tuvimos cositas porque soy muy exigente con el trabajo”, sentenció el artista.