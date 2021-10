El drama económico de una figura de ShowMatch y El Trece: "La pasé jodida"

Una figura de ShowMatch reveló el problema económico que atravesó. Fuerte testimonio de un miembro del ciclo conducido por Marcelo Tinelli en El Trece.

ShowMatch cuenta con decenas de figuras que han atravesado por diferentes situaciones sumamente complicadas: problemas de salud, familiares o de dinero. Y en las últimas horas, una historia conmocionó a todo el ciclo que comanda Marcelo Tinelli. Se trata de Nazareno Mottola, que sin dudas ha dado que hablar a lo largo de los años con sus tradicionales videos y sketchs de cámaras ocultas, y que hoy resalta en la pista de baile. El humorista reveló el drama económico que padeció.

Nacido en Berazategui, provincia de Buenos Aires, Mottola relató que tanto él como su familia tuvieron carencias en la casa: "La hemos pasado jodida…En la época del '88, '89…a mí no me gusta hacer en el golpe bajo, pero hemos pasado ciertas situaciones". Y resaltó: "Por suerte siempre estuvimos unidos. Me acuerdo que nos fuimos a vivir a Coronel Suárez y mi papá se quedó sin trabajo allá, hubo cosas… pero no me gusta que se me vea del lugar del ´pobrecito´. Hay una situación muy particular, no sé si contarlo, pero me marcó y me hizo ser como soy hoy, a valorar y respetar".

Asimismo, el artista que formó parte de decenas de cámaras ocultas a famosos en VideoMatch contó cómo fue que se unió al circo, espacio en el que logró adquirir las habilidades que luego demostró ante millones de espectadores, por la TV. En diálogo con Infobae, expresó: "Cuando era chico, me gustaba hacer piruetas con una bicicleta como si fuera freestyle, y en una época mi papá tenía un colectivo con el que hacía transporte. Una vez llevó a la hija de Moria, Sofía, de su casa a un circo, y a los bailarines también. Cuando yo lo acompañé, vi por primera vez un monociclo. Y claro, como me gustaba andar en bici, dije ´che, qué bueno que está esto´. Tenía 16, 17 años, me lo compré y a partir de ahí empecé a andar con eso. En Berazategui me hice conocido como ´el pibe de la ruedita´. Y un día me llamaron para que vaya a la escuela de circo".

Su escalada, a partir de su gran exposición en exitosos programas como VideoMatch, Peligro Sin Codificar, le permitió a Nazareno Mottola acomodarse económicamente. Incluso, y hace pocas semanas fue llamado por la producción de ShowMatch para reemplazar al lesionado Rodrigo Tapari y bailar junto a Micaela Grimoldi, que además es su novia.

La increíble anécdota de Nazareno Mottola con Antonio Gasalla

En 2008, Nazareno Mottola fue llamado por Antonio Gasalla para formar parte de la obra "Más respeto que soy tu madre". Sin embargo, y al momento de la comunicación, no le creyó al artista porque pensó que se trataba de una broma: "Un día estaba en lo de mi mamá, nunca me lo olvido, y Pablitín, un amigo, siempre me llamaba y me decía 'hola que tal, soy Marcelo Tinelli', me hacía jodas. Y de repente, me llaman y me dicen: 'Hola que tal, soy Antonio Gasalla, no sé si me conocés…', y le digo 'claro, como no te voy a conocer, yo soy Spielberg…¡Corte, corte!'".

"Y veo que se empieza a reír y no era la risa de Pablo. Me acuerdo la sensación de ponerme colorado, de decir 'qué cagada me mandé'. Pero Antonio súper bien. Lo primero que le digo es 'mire, disculpe'. Le explicaba y me decía 'no te hagas problema, no fue grave, no pasa nada', agregó el comediante de 39 años.

Las peleas que Nazareno Mottola tuvo con famosos de la TV

Pese a que no quiso revelar los nombres de los famosos con los que se peleó en la TV, Nazareno Mottola indicó que tuvo conflictos con algunos compañeros de trabajo: "He tenido, pero no te voy a contar. Sobre todo a veces son los menos famosos. No eran Susana (Giménez), Marcelo (Tinelli) o Antonio (Gasalla), justamente no eran personas tan populares y sin embargo fueron conflictivas conmigo. Pero yo siempre vengo, trabajo y me voy a mi casa".

Incluso, y sin especificar si fue en VideoMatch, Peligro Sin Codificar o Polémica en el Bar, programas exitosos en los que participó, Mottola indicó: "Una vez llegué al punto de que fui a la producción y dije 'yo renuncio', pero después me dijeron 'se va a solucionar' y así fue. Llegaba un momento que la producción me decía que haga algo y yo lo hacía, y después esta persona me encaraba y me decía 'che no lo hagas'. Y yo le decía que hable con la producción, pero no se animaba. Fueron unos días y después se calmó, lo charlamos y se solucionó, cero problema. Es muy difícil hacer humor y estar enojado con alguien o tener un conflicto con un compañero. Yo necesito estar cómodo, o saber que está todo bien".