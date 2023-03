Esteban Mirol confirmó lo que todos pensaban de Nelson Castro: "Hemos compartido"

El periodista Esteban Mirol confirmó un secreto a voces sobre Nelson Castro. Qué dijo una de las figuras más importantes del periodismo argentino sobre su colega.

El periodista Esteban Mirol sorprendió a todos al hablar sobre su colega Nelson Castro. Sin ningún tipo de filtros, el conductor del noticiero de El Nueve soltó las palabras justas para expresar lo que la mayoría piensa del hombre de Telenoche.

“Yo lo quiero mucho a Nelson. Hemos trabajado en radios, hemos compartido medios, pero me parece que hay personas que dan para una cosa y no dan para otra, y no lo veo a Nelson. Para mí es un brillante analista, es un brillante columnista. Ahí, no da ese perfil”, sostuvo Esteban Mirol, cuestionando la designación de Nelson Castro como conductor de Telenoche.

En contrapartida, Mirol (en diálogo con Por si las moscas) aseguró que “Santo Biasatti es un presentador fabuloso” y agregó: "Más allá de que se ponía tan serio, yo que lo conozco, que he trabajado con él en Radio del Plata, es un tipo con un humor formidable Santo. Pero ese personaje, esa forma de presentar, era una marca”.

Nelson Castro y Dominique Metzger, en crisis con El Trece

Nelson Castro y Dominique Metzger se pusieron al frente de Telenoche luego de las repentinas salidas de Diego Leuco y Luciana Geuna. Sin embargo, ocurrió una situación inesperada que los pone contra las cuerdas y encendió las alarmas en los directivos de El Trece y su gerencia de programación a cargo de Adrián Suar.

El regreso de Gran Hermano a la televisión argentina cambió los números de todos los canales y sus respectivos programas. Tan es así, que incluso Telefe Noticias acumula buenos números por la gente que permanece en Telefe viendo al reality show. Pero el que no la está pasando nada bien es El Trece, que lejos quedó de ser una competencia para el canal de las pelotas.

Esto repercutió directamente en Telenoche, el histórico noticiero que en su momento condujeron Santo Biasatti y María Laura Santillán, luego Diego Leuco acompañó a la experimentada periodista que fue reemplazada al poco tiempo por Luciana Geuna. Ahora Nelson Castro y Dominique Metzger se pusieron al frente de la conducción, aunque con malas noticias.