Esteban Lamothe estalló contra otros actores: "Me parecen unos imbéciles"

Ante una pregunta por los críticos de La 1-5/18 por El Trece, Esteban Lamothe explotó y terminó hablando de "imbéciles".

Si bien La 1-5/18 acaba de terminar por El Trece, las críticas hacia la novela de televisión de Adrián Suar continuaron hasta el último momento. Tanto fue así que Esteban Lamothe estalló cuando le preguntaron por aquellos que cuestionaron todo el tiempo a dicha ficción nacional.

El actor de 44 años le brindó una entrevista de más de media hora a Doble Mérito y allí habló de todo: su vida privada, sus preferencias, los "haters" y los artistas internaciones, entre otras cosas. Entonces, aprovechó para liquidar a los que "le pegaron" a la producción que culminó la semana pasada en la pantalla chica argentina.

Esteban Lamothe explotó contra los críticos de La 1-5/18

Luego de haber debatido acerca de muchas situaciones de su vida privada como parte del diálogo en la sección "15 preguntas que siempre quisiste hacerle a", llegó la consulta más incómoda para el protagonista: las fuertes críticas para La Uno, en especial en Twitter y en los portales digitales.

Entonces, el artista no dudó en la entrevista que se realizó hace varios días y opinó que "hubo un revuelo al comienzo, muchas ganas de matar a la serie, a las actuaciones y todo... Y ahora la novela hace diez puntos de rating, es lo más visto de El Trece". Además, remarcó que "ahora en Twitter no dicen nada, si no dicen nada es que la estás rompiendo".

Lamothe insistió con que "en Twitter, si vos hacés algo bien no se entera nadie, pero si hacés algo mal... Ahora frenaron". Sin embargo, opinó que "fue fascinante todo lo que hicieron con la novela" y destacó que "ya se genera como otro lenguaje con los memes, con los videos".

"Esa gente también está haciendo como ficción, es súper respetable. Para mí no es alguien simplemente haciendo bullying o burlándose, que también, pero es como una herramienta creativa", profundizó el actor con relación a los tuiteros más picantes.

No obstante, lo más filoso de su parte llegó después, cuando dijo: "A mí también hay actores que no me gustan cómo hablan, que sé que son buenos, ¡pero no me gusta verlos! ¡Me parecen unos imbéciles!". Igual, cuando le pidieron que nombrara a uno, apenas mencionó a Christian Bale: "Ya sé que es un capo, pero me parece un sagra total".

Esteban Lamothe reveló cuál fue el mejor papel que hizo y cuál el peor

A la hora de elegir su labor más destacada, eligió a "Carrizo" de Sos mi hombre (El Trece) "porque era un personaje muy divertido" en el que todavía no tenía "la responsabilidad de hacer del galán, el protagonista, era más secundario".

En cuanto al peor, escogió al de Guapas (El Trece) porque lo "aburría un poco", por lo que argumentó que "cuando te aburrís, es probable que no lo hagas bien".