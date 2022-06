Escandalosos chats entre Emily Lucius y Locho Loccisano: "Un infierno"

Tras las fuertes acusaciones que persiguieron a la influencer, el mediático mantuvo una profunda conversación con ella por privado.

La polémica entre Locho Loccisano y Emily Lucius continúa más fuerte que nunca. Tras las fuertes acusaciones que persiguieron a la influencer en redes sociales, en donde apuntaban contra ella por hacerle bullying a Locho, se dieron a conocer los escandalosos mensajes que los famosos intercambiaron en medio del drama que surgió en televisión.

Los chats se dieron a conocer en una de las recientes emisiones de Intrusos. La periodista Maite Peñoñori fue la encargada de mostrar las capturas de pantalla y explicar a qué se debía cada mensaje. En la conversación que los participantes de El Hotel de los Famosos mantuvieron por WhatsApp se podía leer que Emily recurrió al apoyo de Loccisano tras la oleada de "cancelaciones" y críticas.

La conversación inicia con un solidario mensaje por parte de Locho, quien demuestra gran empatía frente al difícil momento que atravesó Lucius. "¿Hay muchas agresiones? Hoy me dijo mi viejo que tuviste un problema y algo de unos comentarios en Instagram. Ni él sabía muy bien. Espero que no sea nada grave. Yo salí y vi algunas imágenes también, también me puso mal, es difícil lo que vivimos creo que necesitamos tiempo", leyó Peñoñori al aire de América TV.

Al particular mensaje por parte de Locho Loccisano, Emily Lucius contestó con rapidez: "Mirá, te soy plenamente sincera, no solo agresiones y hostigamiento, eh, amenazan a mi familia. La estamos pasando todos horrible. Cuando jamás hice bullying, me entendés ¿no?". Posteriormente, el movilero le contestó a la influencer demostrándole su apoyo y diciéndole que él "estaba tan sorpresa como ella" y que "quería ver el programa para entender qué estaba pasando".

La conversación continuó unos días más tarde, cuando Locho Loccisano volvió a comunicarse con Lucius para contarle que ya había ordenado que se subiera una publicación en sus redes aclarando la situación y pidiendo que se detengan las agresiones hacia la hermana de Belu Lucius. "No puedo salir en TV claramente, pero contá con que cuando pueda salir, voy a hablar bien y voy a parar esta locura, lejos de fomentarla, voy a ponerle freno. Contá con eso y repito, lo que necesites decime", ofreció Locho en estos chats.

Por último, Emily Lucius finalizó el diálogo con un triste descargo sobre la situación que atravesó. "La verdad que estás semanas fueron un infierno para mí y para toda mi familia. Tu fandom no solo nos agrede de una forma inimaginable, violenta y sistemáticamente, sino que fue a desplegar su odio a todas las empresas con las que yo o mi familia trabajamos", declaró y luego concluyó: "Jamás te hice algo, jamás te insulté, jamás te falté el respeto para merecer todo esto de tu grupo de fans".

La desesperación de Sabrina Carballo en El Hotel de los Famosos

Sabrina Carballo explotó en El Hotel de los Famosos (El Trece) y se largó a llorar frente a todos sus compañeros. Su desborde emocional fue tan intenso que incluso consideró abandonar el reality, cosa que sucede en los programas de esta índole cuando los concursantes ya no aguantan más la convivencia y la exposición.

Lo que más le afectó a Carballo fueron las internas con sus compañeros. Día a día, los concursantes se unen, se separan, se pelean o arman complots en contra de otros para evitar ser eliminados. Ahora que Sabrina está nominada para dejar el programa, vivió un momento muy cansador a nivel emocional.

Cuando Sabrina se largó a llorar en al cocina, "Locho" Loccisano la contuvo y le dijo que todo lo que sentía era producto de la convivencia y que "es parte del juego". La mediática se mostró en desacuerdo y opinó que "más que parte del juego, es una cuestión de educación", en referencia a las actitudes de sus compañeros.

En otro de los clips, aparece Sabrina diciéndole a su expareja "Chanchi" Estévez: "¿Me das un cigarrillo? Me quiero ir a mi casa". "¿Qué te pasa?", le preguntó el exfutbolista, a lo que Carballo le contestó irritada: "¡Nada! Me quiero ir a mi casa. No quiero estar más acá". Estévez, que la conoce desde hace muchos años, se dio cuenta de que lo que le afecta a Sabrina "es la energía que hay acá en el staff".