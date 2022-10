Escándalo en El Trece: Locho Loccisano y Oscar Mediavilla casi terminan a las piñas

Oscar Mediavilla y Locho Loccisano casi se van a las manos en Canta Conmigo Ahora, según revelaron en LAM. Qué dijo cada uno.

Ángel de Brito reveló una fuerte pelea que se produjo en Canta Conmigo Ahora entre Locho Loccisano y Oscar Mediavilla, que hasta casi llega a las piñas. "Cuando salieron tuvieron un encontronazo", contó el conductor de LAM sobre la discusión que subió de tono y se verá la semana próxima. Qué dijeron Mediavilla y Locho.

Oscar Mediavilla se sumó recientemente a Canta Conmigo Ahora y ya empezó a hacer de las suyas con su estilo frontal y directo. El reconocido productor tuvo un recordado paso por Showmatch con varias peleas memorables, entre las que se destacó una muy fuerte con Alex Caniggia. En las últimas horas, en LAM revelaron una fuerte discusión que Mediavilla tuvo con Locho Loccisano.

Es que Ángel de Brito contó que la cuñada del ex El hotel de los famosos fue a la competencia musical y al productor no le gustó nada lo que escuchó. "Le pareció un espanto", detalló el periodista, al tiempo que aseguró que Mediavilla se lo hizo saber durante la devolución.

"El Puma Rodríguez por lo bajo le metía púa a Mediavilla. Y le dijo algo así como ‘que era sordo, ciego y mudo, que el amor todo lo puede’. Todo esto pasó ahí", agregó el conductor de LAM. En ese sentido, Ángel de Brito sumó: "Cuando salieron, tuvieron un encontronazo. Una palmadita y casi se van a las piñas. El Puma dijo ‘por qué no se van a las manos’. Se metió al pedo porque todo empeoró".

La palabra de Locho y Mediavilla

Tras las palabras de De Brito, en LAM mostraron cómo Mediavilla confirmó lo sucedido. "No pasó nada. Nada importante. Yo soy nuevo acá y cae bien lo que digo o no. Pero es parte de pertenecer a un jurado. Por ahí a Locho le falta un poco de oficio. Pero pobre, que se yo. Nunca me peleé con nadie. Me subleva que me trata mal", aseguró el reconocido productor musical.

Además, Mediavilla reconoció que le fastidió la situación porque Locho lo maltrató, ya que era cercano a la participante. "No es importante porque no hubo ningún toque, bueno, un toque sí. Un empujoncito para poner las cosas en su lugar. Yo respeto a todos. Los que me conocen lo saben", sumó el esposo de Patricia Sosa.

"Puede molestarte mi rol de jurado porque si a mi no me gusta como canta ella, yo no tengo la culpa. Ahora, si tengo que venir a decir que todos cantan bien porque es primo de uno o primo de otro. Yo no hago ese laburo", concluyó el productor. Por su parte, Locho también opinó de lo sucedido, aunque se mostró algo esquivo: "Un gran referente, un gran productor. Desconozco, no sé qué pasó. La pasamos bomba, la mejor de las energías entre los jurados. Yo todo bien. Me trató de sordo, le dije que yo no soy sordo, soy un artista. Por eso estoy acá. Yo no soy sordo y ella es una gran cantante".