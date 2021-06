Ernesto "Tito" Díaz, el bailarín de ShowMatch que se peleó con sus hermanos: "Me decían maricón"

Crudo testimonio de una de las figuras de La Academia, certamen conducido por Marcelo Tinelli en ShowMatch. La historia de vida del partenaire de Viviana Saccone.

Marcelo Tinelli le da la posibilidad a cientos de bailarines de poder mostrar sus dotes artísticos en la pista de ShowMatch. Este es el caso de Ernesto "Tito" Díaz, partenaire de Viviana Saccone en La Academia. Pero claro que para este joven no ha sido fácil llegar al lugar que ocupa hoy. En diálogo con Teleshow, el cordobés oriundo de Mina Clavero recordó sus orígenes, los prejuicios de su familia y el comienzo del éxito.

"Algunos me dijeron que para ser campeón nacional de Malambo tenía que tener todo un equipo detrás, una inversión grande. 'Y vos Tito, no tenés ni siquiera para pagarte un pasaje ida y vuelta', me dijeron. Después cuando me vieron llegaron mucho se sintieron orgullosos. Incluso, algunos de mis hermanos me decían 'este que se dedica a la danza es un maricón'. Yo soy heterosexual, tengo mi novia, pero tampoco hubiese tenido nada de malo. Pero hoy están súper orgullosos", aseguró Ernesto "Tito" Díaz.

Por otra parte, el bailarín agregó sobre su dura situación económica tiempo atrás: "Lo más difícil fue tener que viajar a dedo porque no tenía laburo y nadie apostaba por mí, hasta que se enteró mi vieja, que sabía que ensayaba pero no que no comía nada ni que viajaba sin boleto o me hacía el dormido para bajarme unas paradas más adelante, esa la hice mil veces. No estaba bien, pero no me quedaba otra, y lo recuerdo ahora que tengo un maquillador, un vestuario de primera. El que pasó hambre y después tiene un plato de comida rico, lo valora mil veces".

"No lo cuento para dar lástima, sino porque me siento orgulloso de lo que me banqué siendo chico, haber aguantado eso valió mucho la pena. Se puede, pero tenés que aguantarte cualquier adversidad y esa es la parte más complicada. Yo siento que mi único talento era aguantarme cualquier sopapo de la vida", sentenció Ernesto "Tito" Díaz, quien hoy le está sumamente agradecido a Marcelo Tinelli por la oportunidad brindada.

Fue figura de ShowMatch, renunció y ahora vende pizzas y empanadas

Manuel Navarrete fue uno de los productores más destacados de ShowMatch durante la década de 2010. Sin embargo, decidió marcharse del programa de Marcelo Tinelli y probar suerte en un rubro totalmente diferente para él. Ahora, vende pizzas y empanadas en España. En diálogo con Ángel de Brito en CNN Radio, el protagonista dio detalles de su nueva vida.

“Acá es distinto. Acá se respeta todo. Acá hay problemas, pero es muy diferente. Acá importan la cultura, el respeto, las leyes. Mi hijo estudia y estamos tranquilos porque no hay tantos problemas de robo como en la Argentina”, comenzó diciendo Manuel Navarrete, y agregó sobre su esposa: "Ella trabajaba muy bien, era como una Guillermina Valdes con los zapatos. Le iba bárbaro y tenía varios locales, pero hay otras cosas que complican mucho el panorama y hace que la balanza se incline”.