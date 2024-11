"En la cama": Yuyito González enfureció en vivo por lo que dijo Graciela Alfano de Milei

Yuyito González explotó por lo que dijo Graciela Alfano de Milei.

Yuyito González y Javier Milei están en pareja desde hace meses y la conductora de TV suele hacer declaraciones públicas sobre su vínculo en su ciclo de televisión. En ese sentido, en una reciente emisión se mostró molesta por lo que Graciela Alfano dijo del mandatario libertario.

La exjurado de Bailando por un sueño dio una nota al ciclo de espectáculos Intrusos y allí fue consultada por la conductora, Flor de la V, acerca de Javier Milei. "Me interesaría hablar con él, no desde la cama o sí, qué sé yo. No sé cómo será en la cama", soltó Alfano, sin tapujos, en alusión al Presidente de la Nación.

"Yo ya no quiero abordar temas que son una falta de respeto al Presidente de la Nación, me quieren poner en ese lugar. Es mi pareja y el presidente, donde quieran hacerme preguntas que lo bajen de ese nivel lamentablemente voy a tener que retirarme", comentó por su parte Yuyito, enojada por las declaraciones de Graciela Alfano sobre su pareja. Y sumó: "No puedo recepcionar ni contestar nada que tenga que ver con faltarle el respeto al Presidente de la Nación. No me meto en los pareceres de nadie, no voy a hablar cosas del Presidente de la Nación, no quiero bajarlo del nivel que tiene. No voy a contestar nada que me parezca una falta de respeto".

La respuesta de Alfano a Yuyito González

A pesar del enojo de su colega, Graciela Alfano volvió a arremeter y soltó: "Yo trabajé con Yuyito. Era buena compañera, muy seria, ella llegaba a su horario, se vestía, ensayaba. Eran esas coreografías de entonces. Yo estaba embarazada en ese momento, de Gonza, el papá de las dos nenas". En alusión a lo que piensa de la pareja que hacen Yuyito y Milei: "Yuyito es una figura política porque la novia del presidente es una figura política. Me parece que está bien, es una figura política y está funcionando como tal. Se coloca en un lugar en que cualquier declaración de ella ya es una declaración política. Yo no siento que le falté el respeto diciendo que lo quiero conocer, me gustaría conocer a muchos hombres y mujeres que logran cosas".

Yuyito González

Fuertes declaraciones de Yanina Latorre sobre Yuyito González

"Yuyito González me tiene podrida. Milei, salí de ahí, Maravilla. Haceme caso, yo sé lo que te digo. Peligro. Enloqueció esta mujer, flasheó primera dama, flasheo poder, flasheo no sé... esta semana viene de una semana de furia. No quiere hablar de Fátima Flórez, no quiere hablar con los periodistas, ya no contesta de Milei, se calienta, una maltratadora", disparó Yanina Latorre.

En ese sentido, siguió hablando de la pareja del presidente Javier Milei y tiró con todo: "Ella encontró... esto es lo que tiene. Primero bueno... la seducción del poder. No digo que esté enamorado o no, por ahí sí, o por ahí está enamorada de un todo, pero se siente la mujer más importante de Argentina, ‘soy la novia de Milei’. Todas las mañanas cuando arranca su programa es con un monólogo, un discurso hablando de ella y de Milei. Enloqueció".