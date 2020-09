La presidenta del PRO, Patricia Bullrich participó durante la noche del viernes de una entrevista virtual en el programa Nada Personal, conducido por Viviana Canosa, donde cuestionó duramente a los infectólogos y exigió a los Ministros de Salud de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, Ginés Gonzáles García y Daniel Gollán, que abandonaran sus cargos.

"Gines Gonzales García y el Ministro de la Provincia de Buenos Aires (Daniel Gollán), como sucedió en Chile y en varios lugares donde dieron mal las cifras, deberían renunciar", exclamó la ex diputada.

"Hace 7 meses que estamos con esta situación, hace 7 meses nos vienen diciendo que van a arreglar el sistema de salud, y hoy Salta y muchísimas provincias de nuestro país están explotadas", señaló la ex Ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri, quien manifestó que "se fue pateando el problema mientras el presidente se convirtió en un talibán, diciendo que iba a solucionar la Salud y que él tenía un solo objetivo, que era la Salud, y hoy estamos en el número 9 de la escala mundial de casos después de 7 meses de que esté la economía cerrada".

La ex funcionaria dijo que en un paseo por el centro de la ciudad notó que "es un cementerio de lugares cerrados. Todo lo que había alrededor de Tribunales, que había bares, librerías, está todo absolutamente destruido" y agregó: "Mientras tanto, en esta situación, tenemos al ministro Ginés Gonzáles García jugando con Maradona y a Gollán diciendo que iba a haber miles de muertos. Sí, claro, había miles de muertos y los tenías escondidos. Renuncie Ministro Gollán".

Patricia Bullrich contra Alberto Fernández

Bullrich cuestionó también al Presidente, Alberto Fernández, diciendo que "el Gobierno está agrandando todos y cada uno de los problemas que tiene el país. Ha llevado al país a una situación sin salida, con una cuarentena de 6 meses largos que ha destruido la economía, la educación, la salud mental de los argentinos, de los chicos; han destruido las libertades"

"Todo esto se da en una situación de licuación del poder presidencial, un presidente que va perdiendo poder, que va generándose una falta de respeto a su palabra, a sus dichos, a los dichos de su Jefe de Gobierno", afirmó Patricia Bullrich y lanzó, de forma irresponsable: "es una crisis muy fuerte la que estamos viviendo y una licuación de poder"

Además salió con los tapones de punta contra los infectólogos: "coparon todos los programas de televisión hasta que se dieron cuenta de que no sabían qué más decir, que empezaron a decir que la responsabilidad es la sociedad e inventaron algo que no existe en el mundo, que es la cuarentena eterna", sostuvo Patricia Bullrich, "hoy no salen más, con lo cual nos vamos a olvidar sus caras, nos vamos a olvidar quiénes son, nos vamos a olvidar su responsabilidad enorme".