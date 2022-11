Emiliano Boscatto fue participante de Gran Hermano y ahora es actor porno: cuánto gana

El participante de la edición de 2011 del reality show de Telefe contó cómo es su vida a 11 años de convertirse en famoso. Emiliano Boscatto quedó en el segundo puesto, en la edición que ganó Cristian U.

Emiliano Boscatto reapareció en los medios y habló sobre cómo ve la nueva edición de Gran Hermano en Telefe y contó cómo es su actual vida. El segundo finalista de GH 2011 dio a conocer la cifra que gana por una jornada de grabación de contenido erótico.

"Una escena te puede llevar más o menos una ocho horas y después lo que se ve son 15 o 20 minutos de toda esa filmación. Te pagan más o menos lo que ganás en un sueldo mensual normalmente, por una sesión de grabación", comenzó su descargo Boscatto en diálogo con Carmen Barbieri, "Pampito" Perelló y Estefanía Berardi en el ciclo Mañanísima.

El panelista del programa quiso saber si la cifra que ganaba rondaba los 2000 euros y Boscatto respondió sin tapujos: "Un poquito menos, 1600 euros". Carmen Barbieri hizo un chascarrillo al respecto y soltó: "¡Vamos todos!". Emiliano dejó en claro que se tomó a ese trabajo como una experiencia que quería vivir y que no lo hizo por el dinero: "Hubo una época en la que hacía una grabación por mes pero ahora hago dos o tres por año. Me estoy dedicando a otra cosa".

Emiliano opinó sobre la actual edición de Gran Hermano y enunció: "La verdad es que está muy bien, ha sido un golazo de Telefe. Siempre que hay un Gran Hermano, lo principal es que tenga éxito. Yo viví esa experiencia de que todo el mundo te vea y te conozca es muy bueno. Después hay otras ediciones que pasaron al olvido y no se acuerda nadie".

La opinión de Alejandro Iglesias sobre la nueva edición de Gran Hermano

El ex compañero de Boscatto tuvo una mirada más filosa respecto de los participantes de la actual edición de Gran Hermano y los cruzó por sus discursos machistas y homofóbicos. "Se tildan de homofóbicos con una impunidad algunos en la casa, ya sabemos todo lo que ha pasado en la Argentina con este tema, historias como la mía que han generado cosas positivas en el afuera, de repente te encontrás con dos pendejos, no tengo nada contra los chetos pero se notaban que eran caprichosos, no les importa el otro, es indignante lo que pasó", enunció el joven en diálogo con Juan Etchegoyen.

"No me enganché con el programa, escuché las repercusiones, hubo comentarios que me hacen un alerta, me mueven y movilizan esas cosas, uno no puede dejar pasar, es complicado", concluyó Iglesias.