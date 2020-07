El Trece: Tenso cruce entre Juan Marconi y una participante de El Gran Premio de la Cocina

El conductor Juan Marconi lanzó un comentario descalificador contra Daniela, una de las concursantes de El Gran Premio de la Cocina, que lo contrarrestó en un picante momento del programa.

La tensión de los últimos minutos del certamen culinario de El Trece quedó expuesta cuando Marconi se acercó a la mesa de trabajo de la participante en compañía del jurado Christian Petersen para observar el estado de su plato. La joven tenía que preparar un guiso a la masa, pero el tiempo la apremiaba para lograr la cocción necesaria.

En ese contexto, el conductor incomodó a Daniela con un comentario poco feliz: "Tenemos que ir con Daniela que ya estaba lenta... acá...". Para colmo Petersen agregó que venía a "paso de tortuga".

Concentrada en su trabajo, la concursante no dejó pasar el momento y evidenció su molestia. "No, no. Esta es la última, las tengo en el horno, así que no digan nada", disparó.

Luego de algunas reacciones con sorna, Marconi le replicó: "A mí me podés hablar así que no hay problema, pero al jurado...". La charla siguió con otros comentarios picantes de ambas partes y un "qué insolente esta chica" de Petersen, pero terminó en un clima de chistes futboleros.