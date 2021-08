El Trece repunta y Telefe modifica el programa de Verónica Lozano para tener más rating

A partir de septiembre el ciclo de Verónica Lozano sufrirá algunos cambios que -a ojos de Telefe- son necesarios para aplastar a El Trece, la competencia directa.

Si bien Cortá por Lozano es un clásico de la pantalla de Telefe, los números de rating no vienen acompañando a Verónica y la señal se encendieron las alarmas de preocupación ante el crecimiento de las tardes de El Trece, la competencia directa. En un intento arriesgado por volver a tener el liderazgo de la franja, el canal de las tres pelotas realizó algunas modificaciones en el querido programa.

"¿Se acuerdan que comentamos que se había grabado un piloto con Pichu Straneo para América TV? Básicamente eran juegos vinculados a canciones, temas musicales, intérpretes… Pasapalabra tiene un segmento histórico que tiene que ver con esto de descubrir la mediodía. También comenté que Lozano estaba planeando algunos cambios en su programa para darle pelea a Darío Barassi... yo investigué de qué cambios estaban hablando", comenzó explicando Marina Calabro en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre)

Y agregó: "Charlé con gente vinculada a la producción y me dijeron que estaban probando un formato de entretenimientos básicamente articulado alrededor de la música, donde se trata de descubrir canciones… Les dije, ‘¿pero perdón, ustedes me están contando el formato de Pichu para América?’. Van a hacer todos lo mismo, así que prepárense para la televisión invadida por programas de entretenimientos con una pata en lo musical… y bueno, es lo que se viene, de hecho Vero Lozano lo está ensayando".

Dado el éxito de 100 argentinos dicen, con la conducción de Dario Barassi, en El Trece, Calabró explayó el plan de la competencia para volver a quedarse con el rating de las tardes. "Va a ser una parte de ‘Cortá Por Lozano’, no todo el programa. Un segmento que la idea es articularlo a partir de septiembre. Quilombo en puerta, porque lo que me describieron que va a hacer Lozano es igual a lo que me contaron que va a hacer Pichu en América los fines de semana. Veremos quién pagó los derechos", arremetió.

Además, Rodrigo Lussich advirtió un posible enfrentamiento entre figuras de Telefe ante los mencionados cambios. "La posibilidad de que Vero Lozano haga un programa más humorístico para competir con Barassi, esto podría enfrentarla con Flor Peña", disparó.