El Trece atraviesa un difícil momento por el rating de dos famosos programas

El canal del Grupo Clarín se vio afectado por la nueva programación de Telefe y sus números asustan. La competencia entre las emisoras marca una amplia diferencia de audiencia entre ambos.

Las nuevas apuestas de Telefe lideradas por Georgina Barbarossa y Ariel Rodríguez Palacio supusieron una fuerte amenaza para El Trece por las altas marcaciones de rating que logra. Los ciclos Nosotros a la mañana y Socios en el Espectáculo se vieron afectados ante la nueva grilla matutina del canal de las pelotas.

Ariel En Su Salsa y A la Barbarossa son los programas de la emisora dirigida por Tomás Yankelevich que ingresaron esta semana al aire con buenos resultados. El ciclo llevado adelante por Barbarossa está enfocado en la actualidad y el espectáculo aunque también está presente lo gastronómico y, en el caso de Rodríguez Palacio, se trata de una apuesta parecida a Qué Mañana, producto que el chef condujo durante años en Canal 9.

5.8 fue la marcación que logró Barbarossa en su segunda emisión, logrando así superar al ciclo de Joaquín "El Pollo" Álvarez, al igual que en su primera salida al aire. Por su parte, Ariel en su Salsa logró picos de 9.4 mientras Adrián Pallares y Rodrigo Lussich lograban 5.4 en el canal del Grupo Clarín. El ciclo de Georgina obtuvo un promedio de 5.5 puntos en su debut y el de Ariel, 8.1, lo que posicionó a ambos lejos de sus competencias en las grillas de rating.

La felicidad de Georgina Barbarossa por su vuelta a la televisión como conductora

"Estoy feliz y muy contenta de acompañar a todos los argentinos a la mañana. Tengo un gran equipo y me encanta. Me encantó desde el primer día. Es una fiesta, como hacer un unipersonal. Fue hacer catarsis con el público, que en vez de ser teatro es el espectador", expresó la presentadora de Telefe en diálogo con el medio cordobés Cadena 3. Y agregó: "El rating en parte es presión, pero no. Hay público para todo el mundo y no es una presión. Siempre hay cosas para corregir pero no están apremiados con el número, les importa que me divierta y la pase bien. Si nos divertimos y la pasamos bien, el programa saldrá bien y la gente la va a pasar bien".