El tenso momento entre Santiago Del Moro y Agustín de Gran Hermano: "Es una extorsión"

El conductor cruzó a Agustín, reciente eliminado de Gran Hermano, y lo hizo reflexionar por sus actitudes adentro de la casa.

Santiago Del Moro se enfrentó cara a cara con Agustín Guardis, el reciente eliminado de Gran Hermano y uno de los más criticados por los fanáticos del reality show de Telefe. El conductor lo apuró en vivo con respecto a ciertas actitudes y comentarios polémicos que tuvo adentro de la casa.

"Hubo un momemnto que me partió como persona, como papá, yo soy papá de tres nenas encima, que tiene que ver con el ciberataque, la pornovenganza y todo", sostuvo Del Moro, quien añadió: "Me parece que es un tema que se habla muy poquito y que le pasa a un montón de chicos muy chicos". La charla se dio a raíz de la revelación de Agustín, quien había dicho que tenía fotos íntimas de sus exparejas guardadas en su computadora, situación que desmintió.

"Hay muchas familias que la pasan horrible, no tienen a dónde ir y esto se transforma en una extorsión. Por eso está bueno que más allá de tu caso, tu personaje, tu estrategia, según vos, están buenos estos temas que se plantean dentro de la casa", indicó el conductor. Minutos antes del llamado de reflexión, Agustín había explicado por qué lanzó este tipo de comentarios.

"No es algo lindo, un comentario totalmente desafortunado. Utilicé esa herramienta en el juego pero fue una herramienta equívoca", confesó el joven oriundo de La Plata. "¿Esto es cierto?", preguntó consternado Del Moro. "No, es mentira, no existe. Necesitaba salir de la casa y empezar a generar esto en el adentro para que también la gente afuera me saque", precisó.

Santiago del Moro apuró a Thiago Medina en Gran Hermano

Una vez más, Santiago del Moro dio que hablar en Gran Hermano. El conductor dialogó en vivo con los participantes sobre la importancia del uso del preservativo a la hora de tener relaciones sexuales y apuró a Thiago Medina, que lo quiso interrumpir en plena charla.

Durante la transmisión del pasado martes 6 de diciembre, y luego de que trascendieran rumores de embarazo dentro de la casa de GH, Del Moro charló con los concursantes y les explicó cómo deben hacer los hombres para ponerse un preservativo de la manera correcta. "Esta es una especie de servicio para ustedes y para todos. El profiláctico se abre, se saca, se pone entre los dedos, se enrosca la puntita para que no quede aire, se estira hasta la base del pene, colocándoselo el varón y una vez que lo usa, le hace un nudo, lo envuelve en un poco de papel higiénico y lo tira a la basura", comenzó.

Asimismo, señaló el motivo por el que dio la explicación sobre el uso debido de dicho método anticonceptivo: "¿Por qué les digo esto? Porque hay profilácticos en la casa que los pueden usar. De hecho, me encantaría que a partir de ahora o cuando se pueda, para tener relaciones en la casa, además de hacer el OK con el pulgar arriba (NdeR: del consentimiento de las parejas), nos cuidemos porque...". Inmediatamente después, Thiago lo interrumpió y no lo dejó terminar de hablar. "¡Santi!", le comentó. Aun así, el presentador lo frenó en seco: "No, no, pará un minuto, pará... está perfecto y me encanta que los tengan todos a mano, pero me encanta decir esto por ustedes y por la gente que nos ve porque a veces hablamos mucho de tener relaciones, pero no de cuidarnos".