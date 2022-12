Rumores de embarazo en Gran Hermano preocupan a Telefe: "Tengo miedo"

Una participante de Gran Hermano manifestó su preocupación al comentar que pudo haber quedado embarazada dentro de la casa. El nuevo conflicto que inquieta a la producción de Telefe.

En Gran Hermano hay mucha preocupación. En las últimas horas, una participante manifestó su malestar y advirtió que teme haber quedado embarazada dentro de la casa. Por lo tanto, en la producción de Telefe se viven momentos inquietantes en torno a lo que pueda suceder en las próximas horas.

La protagonista en cuestión es Coti Romero, que durante la madrugada de este domingo mantuvo una fuerte y alarmante charla con su pareja, Alexis Quiroga. Durante la transmisión de Pluto TV, y en el video publicado por Adriana Bravista, "Conejo" le hizo una picante pregunta mientras estaban en la cama: "¿Estás embarazada?".

"No digas eso... ay no digas eso, por Dios", reaccionó la correntina, quien se mostró muy preocupada por la situación. En tanto, la joven figura de Gran Hermano indicó qué fue lo que le pasó para llegar a pensar que puede estar embarazada: "Ayer fui al baño y, cuando hice pis, había un chorrito de sangre muy clarita".

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga, participantes de Gran Hermano que enfrentan rumores de embarazo.

"Tengo miedo de que sea una implantación", agregó Coti, en referencia al proceso por el que el embrión se adhiere al endometrio y da inicio a la gestación. Lo cierto es que luego de sus comentarios, la transmisión de Pluto TV cambió la escena por una de la pileta y la producción de Telefe comenzó a evaluar qué hacer frente a dicho escenario.

Los repudiables dichos de Agustín sobre Lali Espósito en Gran Hermano

Agustín, participante de Gran Hermano, fue repudiado en las redes sociales tras sus desagradables dichos sobre Lali Espósito, una de las artistas jóvenes más queridas del país. "Frodo", como lo apodaron los televidentes, pasó de ser amado y tener altas chances de ganar a ser uno de los más odiados de la casa. Meterse con Lali fue la gota que rebalsó el vaso y miles de usuarios apuntaron en su contra.

Resulta que dentro de poco, entrarán nuevos personajes a la casa de Gran Hermano. Esto tiene a todos los integrantes especulando de quiénes se tratará, y durante una conversación con Thiago y Alexis "El Conejo", Agustín insinuó que abusaría sexualmente de Lali.

"Uh, ¿viene Lali y sabés qué? Le hago levantar el dedo aunque no quiera", dijo "Frodo". En Gran Hermano, los participantes están obligados a levantar el pulgar hacia arriba para dar la señal de consentimiento antes de tener relaciones sexuales, por lo cual, Agustín dejó en claro que obligaría a la cantante a tener sexo con él.

Esta no es la primera vez que Agustín habla así de una mujer. Días atrás, se había vuelto viral por sus dichos sobre Julieta Poggio. "Che, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo. Debe ser muy buena en lo que hace. Pero debe ser una guarra, boludo", le dijo a "El Conejo".

Y aseguró que en cualquier momento iba a encararla y que si ella lo llegara a rechazar, la votaría para que se vaya. "La encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así. Y sino, no pasa nada, total, la mando a placa y a la mierda".