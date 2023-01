El tenso cruce entre dos figuras de Telefe: "Eso pensás vos"

Dos figuras de Telefe que ya tienen una picante historia en común volvieron a cruzarse con todo al aire en A la Barbarossa.

Dos figuras de Telefe volvieron a protagonizar un tenso cruce al aire, esta vez por las polémicas actitudes de Walter "Alfa" Santiago en la casa de Gran Hermano. "Eso pensás vos", enfrentó una de las protagonistas de la discusión a su colega, con quien ya había tenido otros picantes intercambios en el pasado.

Alfa es sin dudas uno de los participantes más polémicos de la actual edición de Gran Hermano y muchas de sus actitudes generan mucha repercusión en las redes sociales. Una de sus últimas acciones que hizo explotar a las redes fue que le puso el dedo en la boca a Camila mientras dormía y Ariel lo expuso ante el resto.

"Esta es la imagen de la discordia", presentó el tape del polémico momento Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. Esto le dio el pie a Nancy Pazos para ir contra Alfa, a quien tiene entre ceja y ceja: "No está bueno lo que está haciendo... Ariel obviamente que se agarra de eso, pero la realidad es que cualquiera tendría que haber reaccionado ante esto".

Por su parte, Gastón Trezeguet consideró que Pazos exageraba en su apreciación, pero la panelista insistió y hasta insinuó que Camila había sido abusada por el sexagenario participante. "Lo que yo creo es que no haya tenido una intención, ni mucho menos. Más allá de eso, es complicado hacerle un planteo como este a una persona como Alfa", opinó por su parte Noe Antonelli.

Además, la panelista apuntó contra Ariel, al acusó de no ser "honesto". "Eso pensás vos", la cruzó Nancy Pazos, lista para seguir desarrollando su opinión, pero fue cortada en seco por Barbarossa, que le volvió a dar la palabra a Antonelli y le reclamó a Pazos que la dejara terminar. Irónica, Noe Antonelli deslizó: "Sí, déjenme hablar".

"Recién estaba hablando y me habló encima, y callé", se quejó algo exaltada Pazos, mientras su compañera la ignoraba y seguía exponiendo lo que pensaba, apuntando contra Ariel. Con los tonos de cada una elevándose cada vez más, el tenso cruce terminó con Antonelli remárcandole a su compañera: "Vos pensás eso, yo no".

La fuerte reacción de Marcos con Camila en Gran Hermano: "¿Qué parte no entendiste?"

Marcos Ginocchio se enojó con Camila Lattanzio mientras se encontraban en el sauna ubicado en el patio de la casa de Gran Hermano. La participante que entró a través del repechaje insistió una y otra vez para reventarle un grano de la espalda y el joven oriundo de Salta se negó rotundamente.

"No, gracias", contestó pacíficamente Marcos a la pregunta de Camila sobre si le podía reventar un grano. En el mismo lugar estaba Maxi, quien revoleaba miradas por la tensa situación. "Es este nomás", volvió a arremeter la hermana de la futbolista de Boca Florencia Lattanzio.

"No. Muchas gracias", respondió seco Marcos, a quien se lo notaba fastidioso. "Es un pedacito", pidió de manera reiterativa. Allí fue cuando Maxi se metió y le puso los puntos de una manera contundente. "Camila, te está diciendo que no ¿qué parte no entendés?", lanzó.

Frente a esta situación, los seguidores de Gran Hermano volcaron sus sensaciones en las redes sociales. "Qué incómoda me pone Camila hostigándolo a Marcos"; "Por favor saquen a Camila"; "Y sigue y sigue Camila", fueron algunos de los comentarios expresados.