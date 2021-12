El saludo a LAM que enfureció a Cinthia Fernández: "Falsa"

Evelyn Von Brocke saludó a LAM por el final del programa de El Trece que supo integrar, pero Cinthia Fernández la destrozó en vivo y la trató de "falsa".

Como ya se termina LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), la idea de la producción del programa de televisión que conduce Ángel de Brito fue que sus exintegrantes lo despidan con un breve saludo a través de un video. Una de las que se prendió al desafío fue Evelyn Von Brocke, aunque a su excompañera Cinthia Fernández parece que no le gustó demasiado.

Después de la corta grabación que envió la ex Intrusos (América TV) para despedir a un ciclo del que fue parte hasta 2019, Cinthia la liquidó al aire y sorprendió al resto de las presentes en el estudio del canal abierto del Grupo Clarín.

Cinthia Fernández destrozó a Evelyn Von Brocke al ver su saludo a LAM: "Falsa"

De Brito presentó el video de despedida de Evelyn y, cuando el mismo terminó, "Cin" comentó por lo bajo, casi susurrando. "Más falsa que moneda de cuero...", se rio la exesposa del exfutbolista Matías Defederico.

Como la filmación fue mandada desde Frankfurt, Alemania, Ángel acotó que "ella es internacional, tremenda". Al instante, fue un poco más cariñoso con Von Brocke y remarcó: "Fuera de los chistes que le hago, a mí me encantó trabajar con Evelyn y volvería a trabajar con ella, pero siempre tiene quilombos".

Para completar la chicana, Cinthia dijo que el video de la expareja de Fabián Doman "era para decir que estaba en Frankfurt, pero el moño del gorro le quedaba bien".

En reiteradas oportunidades, Cinthia se sinceró al aire y reconoció que se llevaba "recontra mal" con su excompañera. De hecho, cuando a principios de marzo de 2019 la ex Gran Hermano (Telefe) se había desvinculado de LAM, la periodista había decidido bloquearla en Twitter.

Por qué se fue Evelyn Von Brocke de LAM

A inicios de 2019, la ex de Doman se marchó del programa tras una fuerte discusión en vivo con Yanina Latorre, que a su vez había criticado al aire a otra "Angelita" como Andrea Taboada. Acerca de esa situación, Mariana Brey repasó que “ella se termina yendo porque tuvo una interna pública con Yanina, pero venia acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar del todo en el grupo”.

Cuando Evelyn Von Brocke formó parte de LAM en El Trece.

En este sentido, Mariana opinó en la entrevista con Por si las Moscas de La Once Diez, Radio Ciudad (AM 1110).que “quedar excluida no debe ser agradable, aunque hay gente que está acostumbrada y no le importa". Y añadió: "Pero yo no podría trabajar en un grupo en el que me excluyeran”.

“Por suerte nunca me pasó, entiendo que soy una persona que hago las cosas bien y eso hace que los grupos se sientan cómodos conmigo y yo me sienta cómoda con los grupos”, culminó Brey sobre el tema.