Ángel de Brito reveló sus planes tras el final de LAM: "Tapa de portales"

Ángel de Brito reveló sus planes para 2022 tras el final de LAM por El Trece y aseguró que será "tapa de portales".

Después del final de LAM (Los Ángeles de la Mañana) por El Trece, Ángel de Brito se animó a revelar sus planes para el 2022. Es que el programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 terminará el 31 de diciembre de 2021 y no estará más en la pantalla chica.

Por eso, muchos seguidores del conductor de 45 años le preguntaron a través de su cuenta oficial de Instagram (@angeldebritooki) qué será de su futuro a partir de enero. Lejos de esquivar las consultas al respecto, el protagonista las contestó una por una en las historias, como parte de su habitual sección de "Ángel responde".

Una de las tantas preguntas que le formularon sus fanáticos fue "¿qué vas a hacer de ahora en más?". Entonces, el exjurado de ShowMatch La Academia (El Trece) no se refirió a algún probable proyecto televisivo, sino más con cuestiones de la vida personal.

"Leer, ver películas, tomar sol, pensar, andar en bici y otras cosas que serían tapa de portales", expresó "Angelito" a puro misterio.

El horario de LAM en El Trece sería ocupado por El Zorro

Cuando se conoció que un clásico del canal será el que ocupe el horario de Los Ángeles de la Mañana en los primeros dos meses de 2022, De Brito no lo pudo creer y se quejó en su Instagram: "Es lógico que a los fans de LAM no les gusten los reemplazos que vendrán".

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich llegan a El Trece

Además, se confirmó que los actuales conductores de Intrusos (América TV) se harán cargo de dicha franja horaria desde marzo, algo que resultó un bombazo para muchos en el ambiente de los medios de comunicación argentinos.

De acuerdo con la información que publicó Marina Calabró en Lanata sin filtro (Radio Mitre, AM 790), ambos presentadores abandonarán la señal de Daniel Vila y José Luis Manzano para pasar a la del Grupo Clarín. La panelista remarcó que "la estrategia de El Trece es sencilla: 'si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso'".

"Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián", añadió Marina. Por otro lado, el portal Teleshow también brindó información exclusiva sobre el tema y aseguró que "en marzo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarán en El Trece".