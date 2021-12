LAM termina pero se destapó la interna: "Nunca pudo entrar al grupo"

Una de las panelistas de LAM, que ya termina por El Trece, reveló viejas internas en el programa de Ángel de Brito.

LAM (Los Ángeles de la Mañana) terminará el 31 de diciembre de este 2021 por El Trece, aunque las internas se seguirán destapando hasta el último día en el programa de televisión que conduce Ángel de Brito. De hecho, una de las panelistas se encargó de ventilar viejos resquemores en el equipo de trabajo del ciclo que se emite de lunes a viernes de 11 a 13.

En este caso, fue Mariana Brey la que recordó la partida abrupta de una de las "Angelitas" que estuvo casi un año en el producto del canal abierto del Grupo Clarín. La periodista de 43 años no se calló nada durante su entrevista con Por si las Moscas de La Once Diez, Radio Ciudad (AM 1110).

LAM termina por El Trece pero siguen ventilando las internas

En el diálogo con "Moskita Muerta" y Nilda Sarli, Mariana Brey se refirió a los vínculos dentro de Los Ángeles de la Mañana: “Yo tengo la particularidad de que en general me llevo bien, trabajo para llevarme bien y evito llevarme mal. Tengo esa habilidad”. Sin embargo, cuando tocaron el tema de los problemas en el staff, no dejó dudas y recordó que “la que se fue peor del grupo fue Evelyn (Von Brocke)".

"En su momento lo contamos públicamente”, añadió con respecto a la panelista que estuvo allí entre finales de 2018 y comienzos de 2019. Incluso, hace poco tiempo también renunció a Intrusos por América TV.

Igualmente, Brey aclaró que la salida de Evelyn “no tiene que ver con que sea buena o mala compañera" y reconoció: "Yo no soy quién para juzgarla". No obstante, opinó que "lo lindo de trabajar en un grupo es la confianza. Cuando vos ganás confianza y sos de confiar, eso no tiene precio”.

Sin calificarla directamente, Mariana dio entender que Von Brocke decepcionó al resto de LAM: “Tenemos un grupo de WhatsApp donde se puede hablar libremente de todo porque sabés que no hay traición. Y tal vez es eso: a mí lo que más me cuesta de cualquier compañera es no encontrar la confianza”.

Por qué se fue Evelyn Von Brocke de LAM

A inicios de 2019, la exesposa de Fabián Doman se marchó del programa tras una fuerte discusión en vivo con Yanina Latorre, que a su vez había criticado al aire a otra "Angelita" como Andrea Taboada. Sobre aquella situación, Mariana Brey repasó que “ella se termina yendo porque tuvo una interna pública con Yanina, pero venia acumulando distintas situaciones que hicieron que nunca pudiera entrar del todo en el grupo”.

En este sentido, opinó que “quedar excluida no debe ser agradable, aunque hay gente que está acostumbrada y no le importa". Y acotó: "Pero yo no podría trabajar en un grupo en el que me excluyeran”.

Evelyn Von Brocke formó parte de LAM durante casi dos años.

“Por suerte nunca me pasó, entiendo que soy una persona que hago las cosas bien y eso hace que los grupos se sientan cómodos conmigo y yo me sienta cómoda con los grupos”, afirmó para cerrar el tema. Sobre qué le espera el futuro en 2022 luego del desenlace de LAM, Brey concluyó: “Tengo que pensar que algo bueno está por venir, no sabemos dónde iremos pero lo que importa es que es el principio de un nuevo camino”.