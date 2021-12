Por qué Evelyn Von Brocke renunció a Intrusos: "Lo necesito"

Evelyn Von Brocke decidió exponer los motivos por los cuales renunció a Intrusos en el Espectáculo, programa emitido por América TV. La explicación que le dio a Juana Viale en El Trece.

Evelyn Von Brocke dio que hablar en la la TV argentina. La panelista de Intrusos en el Espectáculo reveló hace unos días que renuncia al programa y se convirtió en tendencia. De hecho, en la participación que tuvo en La Noche de Mirtha, Juana Viale le consultó acerca de los motivos por los cuales decidió despedirse. ¿Por qué lo hizo?

Todo comenzó a partir de una simple pregunta que le hizo la nieta de Mirtha Legrand: "¿Por qué renunciaste a Intrusos?". La ex panelista del ciclo emitido por América TV precisó: “Porque me replantee muchas cosas, en un momento dije ‘cómo puede ser que no vea a mi papá hace tres años que vive en Alemania, a 10.000 kilómetros’, y ‘quiero ver a mi hija’. Están cerrando las fronteras (NdeR: por el aumento de casos de Covid-19 en Europa)”.

Además de lo que extraña a su padre y a su hija, Evelyn resaltó que el trabajo en Intrusos le provocaba mucho desgaste: “También sabemos cómo es la tele, que tenés que estar y por primera vez separé la razón y el corazón y dejé que el corazón gane". Y agregó: "Yo quiero ver a mi hija y a mi papá, estoy esperando que la aerolínea me confirme todo para poder llegar y volver a abrazar a mi papá. Es así de simple”.

Evelyn Von Brocke renunció a Intrusos y reveló los motivos.

Pese al extenso descargo que la invitada hizo, "Juanita" volvió a consultarle por los rumores que tienen que ver con una posible pelea con integrantes del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: “¿No tiene nada que ver que hayas tenido problemas internos en el trabajo?”.Y Van Brocke manifestó: “No, obviamente que es un combo de situaciones y de una balanza, pero tiene que ver con otra forma de vida desde hace muy poco tiempo y me encanta esta Evelyn. Quiero estar con mi familia, mis afectos y mi trabajo”.

"La tele es un regimiento militar en el buen sentido, no podés demorarte ni cinco minutos para nada. No podés tener confusiones ni me equivoqué. Tenés que estar preparado...", añadió la ex panelista de Intrusos. "Tuve muchos jefes, casi todos, estuve con todos los mejores. Si no me hubiera ido de los otros trabajos, no podría haber estado con otros. Trabajé con Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Beto Casella, Horacio Cabak, Fabián Doman, Viviana Canosa, Verónica Lozano... con todos. Me faltó Lanata y Jorge Rial, ja". Y abrió la puerta a volver a trabajar en la TV a futuro: "Pronto voy a estar de vuelta. No en el mismo programa, pero en otro".

Quién reemplaza a Evelyn Von Brocke en Intrusos

Todos los rumores apuntan a Marcela Tauro, que trabajó en Intrusos desde 2001, cuando el programa era conducido por Jorge Rial, hasta que decidió irse por malos tratos por parte de él y se pasó a Fantino a la tarde. “Me maltrató. Dije: '¿Por qué me está pasando esto?'. Eso se me pasó por la cabeza. Pero, bueno... son cosas que igual las sé manejar porque no era el primer día que trabajaba, pero me dije '¿por qué pasa todo esto?'”, había contado Tauro en aquel entonces.

Actualmente, Tauro trabaja en Polémica en el bar y según esta versión, su regreso a Intrusos se estima para el 2022. Hasta el momento, no dio ninguna declaración oficial, pero teniendo en cuenta que trabajó en Intrusos durante 17 años consecutivos y que el motivo de su renuncia había sido Rial, que hoy en día ya no conduce el programa, es una opción bastante factible.