Cómo será el nuevo programa de Lussich y Pallares en El Trece

Luego de trascender la información de la posible salida de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich de América, se conoció más información sobre el pase a El Trece.

Hace unas semanas atrás, se conoció la inesperada noticia de que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dejarían su puesto como conductores de Intrusos y pasarían a El Trece a un nuevo formato relacionado al mundo del espectáculos. Pese a esta información se conoció sin muchos detalles, hoy se conocieron grandes avances sobre este pase que podría significar un gran golpe para América TV, ya que pierde muchos de sus personajes principales para el 2022.

En su columna de Radio Mitre en donde se explaya sobre el mundo del espectáculo y la televisión, la cual tiene lugar en el programa Lanata Sin Filtro, Marina Calabró dio detalles exclusivos sobre lo que será el programa que tendrán Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en el canal de Adrián Suar. "La estrategia de El Trece es sencilla: 'Si con los espectáculos nos fue bien, sigamos con eso'", empezó por decir la famosa periodista al aire del ciclo.

"Yo me enteré por una alta fuente de América TV. Como sabía que iba al muere con ellos, me fui a El Trece y me lo confirmaron. No tuvo cara para frenarme, pobre Adrián", expresó Marina Calabró. Según confirmó la misma periodista, el canal querría seguir la misma línea que Los Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito que tendrá su final este viernes 31 de diciembre tras seis exitosas temporadas.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Por otro lado, el portal Teleshow también brindó información exclusiva sobre el tema y aseguró que "en marzo, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarán en El Trece". En este marco, la fuente que se comunicó con el medio aseguró que no eran contratados como reemplazo, sino que trabajarían de forma fija en el canal en un nuevo programa que ocupará la franja horaria de 11 a 13 de lunes a viernes. Este cambio se daría a partir de la finalización del contrato de los conductores con América, el día 28 de febrero del 2022.

La indignación de Ángel de Brito con su reemplazo

Tal como se mencionó anteriormente, junto con el año, Ángel de Brito se despide de Los Ángeles de la Mañana, el programa que lo vio crecer durante los últimos seis años. Frente a la repentina decisión del periodista, la cual se relacionaba con su fuerte deseo de tomarse unas largas vacaciones para descansar, El Trece tuvo que buscar alternativas para cubrir este horario durante el verano.

El Trece tuvo que buscar alternativas para cubrir este horario durante el verano.

Fue entonces cuando las autoridades de la señal decidieron poner un clásico en la pantalla: El Zorro. El emblemático programa tomará el lugar que antes ocupaba Ángel de Brito, pero parece que a él no le convenció del todo a juzgar por sus posteos en Instagram cuando sus seguidores le consultaron. "Es lógico que a los fans de LAM no les gusten los reemplazos que vendrán", explayó el periodista.