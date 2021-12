Insólita revelación de Edith Hermida sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke: "Se nota"

La panelista de televisión hizo algunas revelaciones sobre el presente económico de su ex compañera de Bendita.

Edith Hermida se pronunció sobre la renuncia de Evelyn Von Brocke a Intrusos y lanzó algunos dardos hacia la periodista. La locutora hizo alusión a la situación económica de su colega y dejó entrever que hubo drásticos cambios en la vida de Von Brocke.

"Está bien que vaya a visitar a su papá, pero se nota igual que está bien económicamente, ¡porque en otra época necesitaba más trabajar! Me parece que ahora tiene un resto que le permite hacer esto”, expresó Hermida, quien compartió el panel de Bendita con Von Brocke hace casi una década y aún es recordada la áspera relación que las comunicadoras mostraban al aire.

Por su parte, la periodista Any Ventura, también panelista de Bendita desde hace años, dejó ver su postura en esta disputa y enunció: "¡Más que una carrera parece que hizo millas! Porque pasó de canal en canal".

La revelación de Beto Casella sobre el paso de Evelyn Von Brocke por Bendita

El conductor de Bendita se expresó sobre el conflicto de Evelyn Von Brocke, en diálogo con LAM, y recordó cómo fue el paso de la periodista por su programa: "Yo te puedo hablar de nuestra experiencia. Con nosotros laburó re bien y eso que le tocó en el peor momento de su vida (fue justo cuando se estaba separando de Doman). Estaba sensible. Ya le habíamos encontrado un personaje con el que se sentía cómoda, la sobrevalorábamos porque entrevistó a Merkel, aunque nunca estuvo comprobado y a ella le gustaba ese personaje".

"Yo por lo general no establezco una relación conductor-panelista. Somos todos compañeros. A Evelyn le encanta que la ponchen. Con Edith tenían una grieta de clase. ‘Yo soy de San Isidro y vos sos de La Matanza. Yo me llevo bien con vos, sos simpática pero para mi sos parda’", siguió, en cuanto a la relación de Evelyn con Edith Hermida. Y cerró: "Evelyn es brava, eh. No es Heidi. Con este quilombo está reclamando espacio, tiene una autoestima allá arriba y esa autoestima a veces la puede hacer confundir".

En cuanto a la salida de Von Brocke de Intrusos, por supuesto ninguneo, Casella opinó: "Hay formas de maltrato por omisión. Vos no querés maltratar, pero hay cosas que un conductor tiene que estar con las antenas paradas para que todos estén conformes y felices donde están laburando. Hay que ir repartiendo un poco la participación. Si yo pesco que por ahí (Alejandra) Maglietti no habló mucho me voy a ir para su lado".