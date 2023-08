El repudiable comentario de Guido Zaffora sobre Jorge Rial: "Otro infarto"

El panelista de televisión hizo un desubicado comentario sobre Jorge Rial. Guido Zaffora habló de lo que podría provocarle otro infarto al fundador de Intrusos.

El periodista Guido Zaffora se pronunció sobre los cambios que hubo en Intrusos desde la salida de Jorge Rial y soltó una fuerte frase sobre el conductor. El panelista de televisión destacó el "don de gente" que Florencia de la V tendría como compañera y la comparó con el fundador del ciclo de espectáculos.

Zaffora condujo algunas emisiones de Intrusos como reemplazo de Flor de la V en su ausencia, así como también lo hizo Marcela Tauro. El periodista se mostró agradecido con la madre de Paul e Isabella Goycochea por la oportunidad que le dio y, de paso, lapidó a Rial.

"Creo que conduje bien Intrusos, pero me formé para eso. Marcela Tauro también lo hizo bien. Y que pudiéramos haberlo hecho tiene que ver con la generosidad de Florencia de la V. Jorge Rial no hubiera permitido que conduzca yo o Marcela Tauro. Le hubiera dado otro infarto", comentó Zaffora sobre el espíritu poco generoso que tendría Rial con sus compañeros de trabajo. Y sumó: "Y aclaro que yo a Jorge lo respeto mucho y que con él aprendí un montón, pero estoy seguro de que él no hubiera permitido eso. Yo volví a Intrusos por Florencia, porque hay amigos, porque es totalmente otro programa, porque Intrusos se renovó y hay buena onda. Y se puede hablar mucho, podemos hablar de lo que nos pasa".

El mea culpa de Jorge Rial sobre su accionar como periodista de espectáculos

El conductor ha sido duramente criticado por las revelaciones íntimas que ha hecho sobre personas como el esposo de Beatriz Salomón o Marcelo Corazza a principios de los 2000. Asimismo, el periodista admitió que fueron actitudes "deplorables" pero justificó: "Era otra época. Nosotros hicimos cosas. En algunas estuve mal y en otras no fue tema mío y yo las asumí. Había una relación con la sexualidad distinta, había una relación distinta con la mujer".

"Hay un par de lugares donde nunca me metí, uno de ellos eran las enfermedades. He dejado de hacer muchas notas, la gente cree que las hice todas. No era tan malo como parecía; nunca extorsioné a nadie, nunca le pedí nada a nadie. Yo ni siquiera soy periodista, soy un gran vendedor", sumó Rial. Y cerró: "Lo de Wanda, yo cuando lo critiqué dije: hay dos maneras de ver esto. Una es, Lanata mintió. Otra es, teniendo la información, ¿la das o no la das? Yo hoy, no la doy".