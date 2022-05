El regalo de Flor Vigna que sorprendió a Luciano Castro: "Disfrutar"

Flor Vigna reveló cuál fue el elocuente obsequio con el que conquistó a Luciano Castro.

Flor Vigna y Luciano Castro son una de las parejas más comentadas del mundo de la farándula. A casi un año del comienzo de su relación, la cantante contó cómo fue el momento en el que acordaron formalizar su noviazgo y cuál fue el regalo que le hizo en aquel día tan especial.

En reiteradas ocasiones, los dos contaron que fue Castro quien le había pedido de ser novios primero. Sin embargo, Flor lo rechazó y a los pocos meses se lo propuso ella. Durante una entrevista en No es tan Tarde (Telefe), la artista recordó este momento y el obsequio que le hizo a para pedirle que sea su novio.

“Él me estaba contando una anécdota y de repente me dice: ‘Yo te lo estoy contando a vos, que sos mi novia'. Y yo le dije: 'No, yo no soy tu novia'. No es que él me dijo: '¿Querés ser mi novia?'. ¡Lo dio por sentado, preguntá!”, recordó Vigna. En respuesta, ella le explicó “de una forma muy sincera” que él “era una persona muy importante, pero que no estaba lista en ese momento” para tener una relación.

“Dos meses después, me animé yo a pedirle de ser la novia. Le hice un ritual hermoso. Nunca le había pedido a alguien que sea mi novio, y me gustó mucho. Es más tierno, lloró y todo”, detalló. Y sobre el regalo, reveló entre risas: “Le hice un camino con frases nuestras y le di un anillito que dice 'disfrutar'. Me lo puse en el 'fuck you'. Es que a nosotros no nos gusta estar en las estructuras”.

La versión de Luciano Castro sobre el día en que se puso de novio con Flor Vigna

Cuando Castro fue consultado al respecto, contó exactamente lo mismo: que él le había propuesto ser novios, que Flor lo rechazó y que al poco tiempo después fue ella quien se lo propuso. “Flor dio una nota y contó una anécdota que me llamó la atención… que cuando vos le ofreciste ser algo más formal ella te rechazó, habló con la mamá y le dijo: ‘Mamá, no sé qué hice’ y que de pronto, al otro día, te cayó con un regalo”, indagó un notero de LAM en diálogo con el actor.

“Sí, fue así. Cuando empezamos a andar, me empecé a enamorar, me empecé a enganchar y enseguida, re boludo, le propuse ser novios, y me dijo que no”, confirmó Luciano. A pesar de que hoy en día recuerda la situación con mucho humor, aseguró que en ese momento tuvo una sensación “entre ridícula y triste”. “Me sentí como un payaso. Es muy difícil pedirle a alguien si quiere ser tu novio o tu novia”, confesó.