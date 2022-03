El reclamo de Adrián Suar a un programa de El Trece: "No vino a verme"

Adrián Suar se animó a liquidar a un grupo de periodistas y panelistas de un programa de El Trece. El contundente mensaje del productor.

Adrián Suar es una de las figuras de El Trece, aunque así y todo suele hacerse tiempo para chicanear a algunos de sus periodistas en la televisión cuando el contexto se lo permite. En una breve entrevista que concedió, le hizo un picante reclamo a Socios del espectáculo, el nuevo programa especializado en la farándula que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares de lunes a viernes de 11 a 13 horas.

El actor y productor de 53 años fue entrevistado y, fiel a su estilo irónico, no dejó pasar la oportunidad de "desafiar" al ciclo integrado por periodistas y panelistas por una particular situación.

Adrián Suar se la pudrió en vivo a Socios del espectáculo por El Trece: "No vino a verme"

En plena emisión del programa de pasadol viernes 18 de marzo, "El Chueco" hizo reír a todos con sus ocurrencias. A modo de presentación del informe, Lussich tomó la iniciativa y dijo: "Gran suceso del año de Inmaduros, esta obra teatral con Suar y con Diego Peretti. ¡50 funciones, 50 mil espectadores! ¡Había 1.000 por función! Redondísimo y contundente suceso en la calle Corrientes, obra que vimos con 'Adri'".

"Vamos a ver la nota con Adrián Suar y con Peretti", añadió Pallares. "Esperábamos que estuviera bien, pero no este éxito. A mí no me pasó nunca", se sinceró el actor y productor, quien también es una de las grandes estrellas del canal de televisión abierta del Grupo Clarín.

"50 salas llenas, todos los días con mucha gente", acotó el ex integrante de Los Simuladores (Telefe). "El feminismo, la masculinidad, el machiruslimo, este cambio de paradigma...", resaltó Suar para explicar los motivos de semejante éxito.

Sin embargo, cuando ya estaban terminando la nota a dúo, "El Chueco" miró hacia la cámara y reclamó: "Los esperamos a todos, a las chicas... A Graciela (Alfano), Graciela no vino a verme". Y añadió: "No fue, la vamos a invitar. Y a todas las chicas del panel, que son divinas".

Adrián Suar hace Inmaduros junto a Diego Peretti, entre otros.

Ya desde el piso, "Grace" le contestó: "´Adri´, te prometo que voy. Tenes razón: me muero por ir, los recontra admiro, me encanta, un éxito impresionante. ¡Ya, ya, ya voy!". "Es más, acá las chicas hasta podrían actuar con ustedes", aseguró Lussich. "¡Pero claro, yo soy actriz!", completó Alfano entre risas.