El polémico gesto de Marcos con su hermana que decepcionó en Gran Hermano: "No resuelto"

Los hermanos salteños fueron captados por las cámaras y generaron un gran debate por su accionar.

Luego de que Valentina, la hermana de Marcos Ginocchio, estuviera al borde de la eliminación de la casa de Gran Hermano, los hermanos volvieron a ser tendencia en redes por un polémico clip que se viralizó. En el mismo, el vínculo de los hermanos no parece ser tan fuerte como muestran en televisión.

El video recorrió las redes sociales a tal punto que lo terminaron analizando en A la Barbarossa, ciclo que conduce Georgina Barbarossa en Telefe. Precisamente, en el clip se puede ver como Marcos se limpia la cara luego de que su hermana le diera un beso, justo antes de conocer si ella quedaba o no eliminada de la casa.

"Miren las imágenes. Hay algo no resuelto en esa relación de hermanos. Algún especialista en señas te lo analiza como un problema de algo que no se ha resuelto entre ellos. Muy buena gente, pero no lo tienen resuelto", empezó por decir Paulo Kablan sobre la situación. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con este análisis.

En este marco, Analía Franchín aseguró que su hijo hacía exactamente lo mismo y Gastón Trezeguet sumó: “Es como cuando viene tu tía Tota, que ya tiene los labios caídos, y cuando te va un beso te moja. ¡Es un asco!”. Por último, Nancy Pazos opinó: "Lo que le pasó a Marcos es que pensó que le había dejado la marca de rouge y se la sacó".

Se filtró el video menos pensado de Marcos Ginocchio de Gran Hermano: "Borracho"

En las últimas horas, una filtración generó un gran revuelo en Gran Hermano. Marcos Ginocchio, uno de los participantes más queridos por el público, protagonizó un video en el que se lo puede ver alcoholizado tiempo antes de entrar al reality de Telefe.

A través de la cuenta de Twitter @enz4censur4, se conocieron imágenes de Marcos caminando completamente borracho por las calles de la Ciudad de Buenos Aires junto a una mujer y un hombre. En el mismo, el salteño camina con dificultades y también le cuesta pronunciar las palabras.

Incluso, y para la sorpresa de los fanáticos de GH, Ginocchio muestra una faceta completamente distinta a la que tiene en la casa más famosa del país. En el video está muy desinhibido y habla con mucha soltura sobre la Selección Argentina: "Aguante Salta, loco. Si Salta tuviese una provincia, ganaríamos culiao'. Está De Paul, está Lo Celso...". En tanto, la joven resaltó: "Lo que es estar borracho".

Como si fuera poco, en uno de los tramos de la filmación, Marcos se lleva puesto la rama de un árbol. Luego, observa hacia la calle y lanza: "Quiénes son estos peterreques...". Finalmente, el salteño besa a la joven que filma el video en primer plano.