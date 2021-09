El Polaco explotó contra Ángel de Brito: "Él es más tóxico que yo"

El Polaco se pudrió y le respondió con todo a Ángel de Brito, que lo había acusado de mentiroso y tóxico en La Academia de Showmatch.

Ezequiel El Polaco Cwirkaluk apuntó directamente contra Ángel de Brito por la dura devolución que le dio el jurado en La Academia de Showmatch y lo destrozó. El cantante tropical y el periodista vienen cruzándose desde hace varios días pero en las últimas horas todo escaló cuando el artista explotó después de que de Brito lo llamara "tóxico" y dijo aseguró estar harto del jurado.

El Polaco viene acumulando algunas semanas bastante complicadas, en las que se sumó la muerte de su padre, el fallecimiento de la madre de Barby Silenzi, la polémica renuncia de su coach Quique Pérez y los flojos desempeños en la pista de La Academia de Showmatch. Cansado de los cruces con Ángel de Brito que le puso un bajo puntaje y lo acusó de mentiroso y "tóxico", el cantante tropical explotó y le respondió con todo al jurado.

"Se enojó un poquito con vos, me parece", lo pinchó el notero de La Previa al conductor de Los Ángeles de la Mañana en el corte de Showmatch. "Sí, vive enojado. Es muy tóxico el Polaco", se despachó de Brito. En ese sentido, el periodista también había disparado contra el cantante tropical por la polémica renuncia de su coach, Quique Pérez. Pese a la versión oficial de que Pérez había renunciado para no pelearse con la pareja que entrenaba, Ángel de Brito aseguró que en realidad se había ido porque "no se los fumaba" más.

"El coach estaba dando clases en una plaza antes de estar en Showmatch. Así que no dejó el trabajo porque le sobra, porque no tiene ganas, porque no se banca una discusión. El pibe se hartó", agregó Ángel de Brito. La respuesta del Polaco claro que no tardó en llegar y el artista se expresó en duros términos para con el periodista: "Está todo bien, hace cinco años me viene bardeando. ¿Él no es tóxico? Él es más tóxico que yo". "Se hace el re boludo nomás, yo aunque sea lo digo", sumó el Polaco a su duro descargo.

Irónico, el cantante tropical sentenció: "Me encantó la devolución. Ángel me chupa un huevo, olvidate". Lo cierto es que pese a la tensión, el Polaco y Ángel de Brito deberán seguir cruzándose en la pista de La Academia de Showmatch, ya que el cantante avanza junto con Barby Silenzi pero donde tendrá que mejorar mucho si quiere llegar a instancias finales. Las últimas devoluciones que recibió la polémica pareja no fueron las mejores por lo que tendrán que trabajar bastante con su nueva coach.