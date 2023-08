El Polaco contó su accidentada anécdota con Diego Maradona: "Choqué"

El cantante de cumbia dio a conocer una insólita anécdota vivida con Diego Maradona. El Polaco contó cómo reaccionó cuando el músico lo llamó.

Ezequiel "El Polaco" dio a conocer que tuvo contacto con Diego Armando Maradona después de décadas de idolatrarlo como futbolista. El intérprete de Deja de Llorar tiene tatuado en una de sus piernas al jugador de fútbol fallecido en 2020 y por ese motivo se trató de una experiencia significativa.

El padre de la hija de Karina, La Princesita contó que es muy amigo de Gianinna y, de esa manera, Maradona padre pensaba que había un amorío entre su hija y el músico. "No te voy a decir lo que me dijo porque salimos en todos los canales. Hay que meter a otra gente, no lo voy a decir (risas)", contó Ezequiel.

"El Polaco" contó que vio que tenía una llamada entrante desde Emiratos Árabes cuando estaba yendo a la casa de Gianinna a comer pizzas. "Primero me había avisado ella que Diego me quería llamar. Mirá que yo soy espontáneo, pero cuando me llamó el chabón no sabía qué decirle. Iba con el auto y choqué. Choqué una gilada, un golpécito con una de esas balas de material que hay en la calle", relató el exparticipante de Showmatch: La Academia.

El músico contó que tiempo después conoció en persona a su ídolo del fútbol y definió a ese momento como mágico. "Le canté a toda la familia", recordó con tono emotivo en diálogo con el conductor del ciclo de YouTube Terapia Picante.

El Polaco, sobre la muerte de su padre

"Lo sueño siempre. Es terrible. Y me levanto con angustia. Soñé que charlamos y que en un momento él se estaba despidiendo y yo le decía: 'No, no te vayas'. Y me levantaba como si lo tuviera al lado mío, abrazándome. Y se tenía que ir", relató el músico en diálogo con Tatiana Schapiro en Infobae. Y agregó: "¿Y viste cuando sentís que se te va algo, que te levantás con esa angustia que te mata? Trato de no pensar mucho porque si pienso, uno se va maquinando, y a veces hay que cortar algunos pensamientos".

El Polaco contó que extraña mucho a su padre, fallecido en 2021, y que al mismo tiempo lo lleva siempre en su memoria y trata de no cometer sus mismos errores. "Cuando falleció mi viejo estuve una semana hecho pelota. De repente veo que un teléfono raro me estaba llamando y era Leo Dan. No lo podía creer. Me hizo un chiste, me dice: 'Tu papá era muy inteligente porque escuchaba mis temas'. Pegamos onda, empezamos a hablar, y lo volví loco para grabar un tema, para que me deje cumplir este sueño", cerró.